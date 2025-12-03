Уфимский университет усиливает кооперацию с Индией в сфере ИИ

Динамичное взаимодействие, начавшееся в 2023 году с университетом Чандигарха, демонстрирует впечатляющие результаты. За несколько лет были реализованы образовательные программы, совместные исследования и крупные научные форумы, сообщили в пресс-службе УУНиТ.

История сотрудничества началась с приглашения доцента кафедры вычислительной математики и кибернетики УУНиТ Дианы Богдановой прочитать курс «Технологии аффективных вычислений» для преподавателей индийского вуза. Подписанный в том же году меморандум заложил официальную основу для совместной работы.

В 2024 году стороны провели Летнюю школу по ИИ для индийских студентов и выступили соорганизаторами международной конференции ITIDS-2024 на трех площадках в России, Индии и Азербайджане.

2025 год ознаменовался качественным углублением партнерства: были опубликованы четыре совместные статьи и две коллективные монографии. В рамках конференции ITIDS-2025 в Уфе профессор Суреш Касван из университета Чандигарха прочитал для студентов открытую лекцию о промт-инженерии.

«Было очень интересно послушать лекцию профессора из Индии, — поделилась студентка Института информатики, математики и робототехники Рената Мударисова. — Несмотря на языковой барьер, основная мысль была понятна».

В 2026 году сотрудничество выйдет за рамки первоначального партнерства. Заведующую кафедрой профессора Гюзель Шахмаметову и доцента Диану Богданову пригласили в качестве ключевых спикеров на международную конференцию в Christ University в Бангалоре.

«Это событие знаменует собой расширение географии нашего партнерства, — отмечает Диана Богданова. — Если ранее основным партнером выступал университет Чандигарха, то теперь мы налаживаем контакты с другими ведущими образовательными центрами Индии и планируем подавать заявки на совместные научные гранты».

Университет рассматривает это направление как стратегически важное. Партнерство с индийскими вузами не только укрепляет позиции УУНиТ как центра компетенций в области ИИ, но и наглядно демонстрирует, что международный обмен знаниями остается ключевым драйвером развития высоких технологий в современном мире.

Фото: пресс-служба УУНиТ.