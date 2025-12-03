-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
3 Декабря , 17:32

Уфимский университет усиливает кооперацию с Индией в сфере ИИ

Уфимский университет науки и технологий выводит сотрудничество с индийскими вузами на новый уровень, расширяя географию партнерства в стратегически важной сфере искусственного интеллекта. Это происходит на фоне укрепления российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, охватывающего политику, экономику, науку и культуру.

Уфимский университет усиливает кооперацию с Индией в сфере ИИ
Уфимский университет усиливает кооперацию с Индией в сфере ИИ

Динамичное взаимодействие, начавшееся в 2023 году с университетом Чандигарха, демонстрирует впечатляющие результаты. За несколько лет были реализованы образовательные программы, совместные исследования и крупные научные форумы, сообщили в пресс-службе УУНиТ.

История сотрудничества началась с приглашения доцента кафедры вычислительной математики и кибернетики УУНиТ Дианы Богдановой прочитать курс «Технологии аффективных вычислений» для преподавателей индийского вуза. Подписанный в том же году меморандум заложил официальную основу для совместной работы.

В 2024 году стороны провели Летнюю школу по ИИ для индийских студентов и выступили соорганизаторами международной конференции ITIDS-2024 на трех площадках в России, Индии и Азербайджане.

2025 год ознаменовался качественным углублением партнерства: были опубликованы четыре совместные статьи и две коллективные монографии. В рамках конференции ITIDS-2025 в Уфе профессор Суреш Касван из университета Чандигарха прочитал для студентов открытую лекцию о промт-инженерии.

«Было очень интересно послушать лекцию профессора из Индии, — поделилась студентка Института информатики, математики и робототехники Рената Мударисова. — Несмотря на языковой барьер, основная мысль была понятна».

В 2026 году сотрудничество выйдет за рамки первоначального партнерства. Заведующую кафедрой профессора Гюзель Шахмаметову и доцента Диану Богданову пригласили в качестве ключевых спикеров на международную конференцию в Christ University в Бангалоре.

«Это событие знаменует собой расширение географии нашего партнерства, — отмечает Диана Богданова. — Если ранее основным партнером выступал университет Чандигарха, то теперь мы налаживаем контакты с другими ведущими образовательными центрами Индии и планируем подавать заявки на совместные научные гранты».

Университет рассматривает это направление как стратегически важное. Партнерство с индийскими вузами не только укрепляет позиции УУНиТ как центра компетенций в области ИИ, но и наглядно демонстрирует, что международный обмен знаниями остается ключевым драйвером развития высоких технологий в современном мире.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru