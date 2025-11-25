Студент из Саранска переехал в Уфу, чтобы играть за киберсборную УУНиТ

Мастерство игроков и тренеров команды УУНиТ хорошо известно в студенческом геймерском сообществе, многие воспитанники университета уже играют на мировом уровне. Наличие в вузе мощной киберспортивной инфраструктуры стало ключевым фактором для Артема Белокосова, который перевелся на второй курс направления «Прикладная математика и информатика», рассказали в пресс-служба УУНиТ.

«Меня привлекло то, что в Уфимском университете и вообще в Башкирии уделяют огромное внимание киберспорту и стремятся его развивать. Ректор лично встречается и взаимодействует с киберспортсменами. Я познакомился с уфимскими ребятами на играх, они мне очень понравились, и я рад к ним присоединиться. Хочу приложить все усилия, чтобы российские студенческие команды вышли за пределы страны и боролись за первенство в мировых рейтингах», — поделился Артем.

При переводе возникли небольшие сложности с академической разницей в учебных программах, но студент надеется, что при поддержке преподавателей УУНиТ успешно их устранит. Сейчас новоиспеченный игрок киберсборной обустраивается в общежитии, условия в котором его приятно удивили, и готовится в полную силу приступить к тренировкам.

Артем Белокосов не единственный, кто выбрал Уфу и УУНиТ для спортивной реализации. По словам главного тренера сборной УУНиТ и РБ по киберспорту Романа Кашфуллина, в составе команды сегодня выступают студенты, переехавшие из Владивостока, Нижневартовска, Ставрополя и Тюмени.

«Переезд в Уфу имеет для ребят только положительные аспекты, давая возможность реализоваться в киберспорте и при желании построить на этом дальнейшую карьеру. Информационные технологии, спортивные медиа, менеджмент – выбор большой. Важную роль играет авторитет самого университета, широкий диапазон его специальностей дает возможность перевестись к нам из любого вуза», — отметил тренер.

Киберспортивное движение в УУНиТ демонстрирует впечатляющие результаты. Сектор киберспорта университета объединяет более сотни студентов, распределенных по восьми игровым дисциплинам. Из 13 спортсменов-разрядников пятеро являются кандидатами в мастера спорта по CS. В прошлом сезоне сборная УУНиТ стала победителем Национальной студенческой лиги киберспорта и завоевала «серебро» на Чемпионате России Сбера по Counter-Strike 2.

Сейчас у сборной УУНиТ по киберспорту начинается новый сезон. Команда настроена подтвердить свой чемпионский титул в Национальной студенческой лиге киберспорта по Counter-Strike 2 и отвоевать победу в соревнованиях по Dota 2.

Фото: пресс-служба УУНиТ.