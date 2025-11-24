Более 200 школьников совершили «научное путешествие» в межвузовский кампус Уфы

В рамках Месяца науки межвузовский студенческий кампус Уфы распахнул свои двери для учеников опорной школы Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) – лицея №21. Более 200 старшеклассников стали участниками увлекательного путешествия в мир научных открытий и достижений ученых ведущих вузов Башкирии.

Мероприятие началось со встречи с директором Евразийского НОЦ Наталией Латыповой. Она обратилась к ребятам с напутственными словами, подчеркнув ключевую роль науки в развитии региона и широкие возможности для молодых исследователей в Башкирии.

В ходе экскурсии школьники смогли лично увидеть, где и как создаются инновации. Они посетили высокотехнологичные лаборатории Уфимского университета науки и технологий, Уфимского нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета. Особый интерес у ребят вызвали лаборатория умной одежды «Киберателье», центр китайского языка, мастерская киберфизических технологий «Берлога» и центр развития талантов «Аврора». Кроме того, участникам показали, как будет выглядеть межвузовский кампус через несколько лет, и рассказали о перспективах для будущих студентов.

«Увидеть собственными глазами рождение научных открытий в стенах современных лабораторий позволяет ребятам осознать всю глубину и привлекательность науки. Она перестает ассоциироваться лишь с абстрактными формулами и теориями из книг, превращаясь в захватывающее путешествие. Именно такое знакомство способствует формированию осознанного выбора профессии и подготовке талантливых исследователей, научных сотрудников и конструкторов будущего Башкортостана», – отметила Наталия Латыпова.

Власти региона видят в таких проектах стратегический потенциал.

«Создание современных, оснащенных по последнему слову техники образовательных пространств – один из ключевых приоритетов национального проекта “Молодежь и дети”. Такие проекты, как межвузовский студенческий кампус, не только открывают школьникам дорогу в мир науки, но и являются стимулом для развития региональной системы высшего образования, формируя кадровый резерв для экономики будущего», – подчеркнула заместитель министра просвещения РБ Наталья Никитина.

Сотрудничество между Евразийским НОЦ и лицеем №21 было закреплено соглашением в сентябре 2025 года. Оно позволяет проводить междисциплинарные курсы, маршруты научно-популярного туризма, готовить школьников к олимпиадам с привлечением вузовских специалистов и решать задачи по взаимодействию школы с предприятиями-партнерами.

Справка

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких объектов. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего к 2036 году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» планируется построить 40 кампусов по всей России.

Фото: пресс-служба правительства РБ.