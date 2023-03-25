Башкирские студенты сочинили лучший гимн для колледжей России

Как стало известно газете «Республика Башкортостан», для участия в конкурсе необходимо было предоставить аудиокомпозицию отражающую смысловой посыл проекта «Профессионалитет». На конкурс в итоге было подано более 200 заявок от образовательно-производственных кластеров большинства регионов России.

В финале победителем признан Учалинский колледж горной промышленности Башкирии, таким образом, ставший автором первого в истории официального гимна системы среднего профессионального образования России. Авторы слов и музыки гимна - Денис и Миляуша Зариповы, аранжировка Айдара Хамзина, исполнитель - Вадим Муратшин.

Все благодарят за поддержку стратегического партнера колледжа АО "Учалинский ГОК".