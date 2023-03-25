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Образование
Сегодня, 19:07

Башкирские студенты сочинили лучший гимн для колледжей России

Учалинский колледж горной промышленности победил во  Всероссийском конкурсе на создание гимна среднего профессионального образования и федерального проекта «Профессионалитет»! «Весь мир открыт для талантов нашей страны!» - рефреном звучит девиз студентов СПО.

Александр ДАНИЛОВ
Фото:Александр ДАНИЛОВ

Как стало известно газете «Республика Башкортостан», для участия в конкурсе необходимо было предоставить аудиокомпозицию отражающую смысловой посыл проекта «Профессионалитет». На конкурс в итоге было подано более 200 заявок от образовательно-производственных кластеров большинства регионов России.

В финале победителем признан Учалинский колледж горной промышленности Башкирии, таким образом, ставший автором первого в истории официального гимна системы среднего профессионального образования России. Авторы слов и музыки гимна  - Денис и Миляуша Зариповы, аранжировка Айдара Хамзина, исполнитель - Вадим Муратшин.

Все благодарят за поддержку стратегического партнера колледжа АО "Учалинский ГОК".

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гимн колледжей россииучалинский колледж горной промышленностипрофессионалитетгимн рабочей учащейся молодежи
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