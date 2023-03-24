В Башкирии начнется всевозрастной марафон по финансовой грамотности

Фестиваль ФинЗОЖ будет интересен и полезен участникам всех возрастных категорий. Потенциально склонные к бизнесу жители смогут узнать, как организовать стартап, какие появились новинки финансовых игр и познавательных ресурсов. Всех финЗОЖников ждет специальная подборка ребусов, полезных книг и тематических игр.

- Эксперты подскажут родителям, как правильно обсуждать с ребенком финансовые вопросы и избежать ловушки мошенников. Подростки узнают, как объяснить взрослым, что готовы участвовать в семейном бюджете. А юные бизнесмены раскроют свои секреты, расскажут о нюансах запуска своего дела, - подчеркнула вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Для участия необходимо подписаться на группу «Мои финансы» во ВКонтакте и telegram-канал ФинЗОЖ Эксперт.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru