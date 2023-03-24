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Сегодня, 11:26

В Башкирии начнется всевозрастной марафон по финансовой грамотности

27 марта в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности в Башкирии стартует ФинЗОЖ Фест – он-лайн марафон по финансовой грамотности. Об этом сообщает министерство финансов республики.

В Башкирии начнется всевозрастной марафон по финансовой грамотности
В Башкирии начнется всевозрастной марафон по финансовой грамотности

Фестиваль ФинЗОЖ будет интересен и полезен участникам всех возрастных категорий. Потенциально склонные к бизнесу жители смогут узнать, как организовать стартап, какие появились новинки финансовых игр и познавательных ресурсов. Всех финЗОЖников ждет специальная подборка ребусов, полезных книг и тематических игр.

- Эксперты подскажут родителям, как правильно обсуждать с ребенком финансовые вопросы и избежать ловушки мошенников. Подростки узнают, как объяснить взрослым, что готовы участвовать в семейном бюджете. А юные бизнесмены раскроют свои секреты, расскажут о нюансах запуска своего дела, - подчеркнула вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Для участия необходимо подписаться на группу «Мои финансы» во ВКонтакте и telegram-канал ФинЗОЖ Эксперт.

 

Фото с сайта pravitelstvorb.ru

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:финансовая грамотностьфинзожон-лайн марафонминфинбанк россиимоифинансыигтисамова
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