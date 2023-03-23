+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
23 Марта , 16:25

В Башкирии стартовал новый сезон проекта для школьников «Билет в будущее»

21 и 22 марта на фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге дан старт профориентационной кампании в России в 2023 году. Башкирия также принимает участие в проекте. В этом году он охватит более 35 тысяч школьников Уфы и других городов и сёл республики.

В Башкирии стартовал новый сезон проекта для школьников «Билет в будущее»
В Башкирии стартовал новый сезон проекта для школьников «Билет в будущее»

«Главная задача, которую мы преследовали при организации мероприятий и создании методических указаний – это не разрушать то, что есть в регионе. Проект вбирает в себя все практики и является главным в профориентации. Говорим «Билет в будущее» – думаем «профориентация»!» - подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.

Напомним, Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по количеству школьников, принявших участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». На его цифровой платформе, помогающей решать вопросы профориентации, зарегистрировались более 30 тысяч участников из нашей республики. 

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика