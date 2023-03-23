В Башкирии стартовал новый сезон проекта для школьников «Билет в будущее»

«Главная задача, которую мы преследовали при организации мероприятий и создании методических указаний – это не разрушать то, что есть в регионе. Проект вбирает в себя все практики и является главным в профориентации. Говорим «Билет в будущее» – думаем «профориентация»!» - подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.

Напомним, Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по количеству школьников, принявших участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». На его цифровой платформе, помогающей решать вопросы профориентации, зарегистрировались более 30 тысяч участников из нашей республики.

Фото из открытых источников.