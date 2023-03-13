Общественная палата Башкирии запустила опрос о качестве школьного питания и безопасности

Как рассказали в пресс-службе Общественной палаты республики, сегодня стартовал интернет-опрос "Удовлетворенность качеством бесплатного горячего питания в начальных классах и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций РБ". Он доступен по ссылке: https://clck.ru/33jDvv.

Высказать свое мнение и предложения по этим вопросам смогут родители учеников начальных классов, а результаты проанализируют и отправят в профильные ведомства. Кроме того, в течение марта члены ОП РБ побывают в 14 школах Уфы и некоторых районных учебных учреждениях.

- В прошлые годы мы уже проводили подобные опросы и выезды. Новшество текущего годы - вопросы, касающиеся комплексной безопасности школ, - отметила председатель комиссии Общественной палаты РБ по образованию, спорту, молодежной политике, развитию волонтерства и добровольчества Марина Таран. - Поводом стало ограничение доступа на территории школ, введение пропускной системы по электронным ключам для детей и родителей.

По итогам опросов в ноябре 2020 года и январе 2021-го 68 процентов родителей остались довольны бесплатным питанием учеников начальных классов. В то же время поступило много запросов и пожеланий.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.