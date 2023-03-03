-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Сегодня, 15:39

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии

В Уфе в рамках рабочего визита зампреда правительства России в регион Дмитрий Чернышенко вместе с главой республики Радием Хабировым пообщался в УУНиТ с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии

Модератором встречи в пространстве студенческого развития  «Траектория» выступила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Дмитрий Чернышенко накоротке познакомил собравшихся с подробностями текущей стратегией правительства страны по развитию кадорового и научно-исследовательскому потенциала России, особенный упор сделав на скорейшее достижение «технологического суверенитета» тем более, чтобы «приземлить» и «оцифровать» его параметры правительство собирается принять федеральный закон.  Отдельно вице-премьер  порадовался присутствию большого количества в зале обладателей грантов студенческих стартапов: «впервые во время поездок по регионам страны встречаюсь с таким количеством стартаперов. Но порадую претендентов, что в этом году по РФ обладателей миллиона на разработки в вузах будет уже 1,5 тысячи, а к 2020-му мы доведем количество таких грантов до 30 тысяч».

Дмитрий Чернышенко поддержал киберспорсменов, ученых башкирских вузов, молодых преподавателей и студентов, которые попросили развить и принять их заявки, инновационные разработки, грантовые программы и желание оставаться в науке и инновациях, отметив у себя в блокноте, что те обратятся в министерство науки и высшего образования РФ, как к оператору программ и стратегии.

Правительство России в целом наметило на пути к «технологическому суверенитету» и лидерству науки и высшего образованию целую стратегию с объемом финансирования свыше 1,1 трлн рублей. В ее ткани у создаваемых НОЦ в регионах – особая роль и миссия. Кстати, Дмитрий Чернышенко заметил, что четвертое место у Башкирии в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов – это достойнейшая заявка и на фактическое лидерство. Виц-премьер пригласил ученых, исследователей, студентов и инноваторов республике активнее участвовать в стержневом проекте «Десятилетие науки и технологий», инициированное президентом страны.

Бытовая и инструментальная среда, в которой сегодня существуют ученые, практические исследователи и студенты, не менее важна, по словам Дмитрия Чернышенко. Он отметил, что ежегодно минобрнауки распределяет по стране 1,5 тысяч жилищных сертификатов для ученых и преподавателей, не считая того, что предлагают региональные власти.

- Первая очередь межвузовского кампуса – айти-парк – будет сдана к концу этого года, все остальные составляющие кампуса ЕНОЦ финальной инфраструктуры будут завершены к концу 2025 года. Что касается поддержки научно-исследовательского сообщества республики, то я вчера подписал распоряжение о выделении в этом году 250 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и стажировок научной и вузовской сферы, - ответил на вопрос студента о ближайших перспективах ЕНОЦ глава республики Радий Хабиров.

 

Фото автора.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и студентами Башкирии
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:дмитрий чернышенкорадий хабировуунитевразийский ноцлилия гумероваправительство россии«уфа»студентыученыеинноваторы
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика