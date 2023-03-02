В Башкирии появятся три новых образовательно-производственных кластера

Студенты в этих колледжей смогут стать высококвалифицированными специалистами и устроиться на работу на ведущие предприятия региона и страны.

- Кластеры появятся в Стерлитамаке и Учалах в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На их создание из федерального бюджета мы привлекли 300 млн рублей. Примерно такую же сумму выделяют правительство и предприятия республики, - отметил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин.

Уфимский машиностроительный колледж стал первым в Башкирии грантополучателем федеральных средств в размере 100 млн рублей. Здесь впервые создали образовательно-производственный кластер «Центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли», приобрели дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, сделали капитальный ремонт учебного корпуса и общежития.

- Мы сократили сроки обучения, все учебные программы адаптировали под запросы работодателя. Уже 676 студентов обучаются в этом году по целевым договорам, что составляет половину от контингента. Это результат партнерства с ПАО ОДК-УМПО, - рассказал директор колледжа Булат Мусин.

По российской программе получать гранты от государства смогут и образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Ежегодно федеральный бюджет будет направлять

на поддержку таких кластеров по 11 млрд рублей. Конкурсный отбор региональных заявок проводит минпросвещения.

Фото тг-канал Радия Хабирова.