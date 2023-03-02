Андрей Назаров: стройплощадку межвузовского кампуса посетит зампред правительства России Дмитрий Чернышенко

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Андрей Назаров отметил, что проект студенческого кампуса общей площадью создаваемых объектов более 146 тысяч квадратных метров станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования.

– В результате на сегодняшний день по первой очереди кампуса из указанных замечаний Главгосэкспертизы устранено более 75 процентов по технической части, эксперты рассматривают корректировки по некоторым вопросам, а еще по определенным моментам дорабатывается проектная документация в части отдельных конструктивных и технологических решений, – подчеркнул премьер-министр.

После дискуссионной части заседания Андрей Назаров напомнил присутствующим, что в ближайшее время посетить республику, и в том числе, побывать на территории первой очереди кампуса планирует зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, что требует еще большей самоотдачи и дисциплины от лиц, принимающих участие в строительстве межвузовского студенческого кампуса.

Фото тг-канал Радия Хабирова.