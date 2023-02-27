В Башкирии школьники проведут коммуникативные и финансовые бои

В современных условиях вопрос повышения уровня финансовой грамотности особенно актуален. В век стремительного развития технологий финансовая сфера не стоит на месте. Постоянно появляются новые банковские и страховые продукты и технологии, возможности для инвестиций и улучшения личного благосостояния. Для того чтобы правильно использовать финансовые инструменты, необходимо обладать знаниями и жизненными навыками в области финансовой грамотности.

- В этом году республиканский кубок по коммуникативным «боям» собрал более 200 участников. Участникам предстоит применить все свои знания не только в области финансовой грамотности, но и продемонстрировать умение грамотно обосновывать свою точку зрения, - рассказала вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Чемпионат предполагает два вида состязаний команд школьников двух лиг U-15 для учащихся 6-8 классов и U-18 для учащихся 9-11 классов: коммуникативные и финансовые «бои».

- Во всех школах республики финансовая грамотность включена в программу таких школьных предметов, как информатика, математика, география, обществознание, окружающий мир. Для нас важно продолжать процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и вовлекать школьников в соревнования по финансовой грамотности, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.