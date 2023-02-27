-1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 18:26

В Башкирии школьники проведут коммуникативные и финансовые бои

Министерство финансов республики объявило о старте III чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников онлайн. Турнир продлится до 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии школьники проведут коммуникативные и финансовые бои
В Башкирии школьники проведут коммуникативные и финансовые бои

В современных условиях вопрос повышения уровня финансовой грамотности особенно актуален. В век стремительного развития технологий финансовая сфера не стоит на месте. Постоянно появляются новые банковские и страховые продукты и технологии, возможности для инвестиций и улучшения личного благосостояния. Для того чтобы правильно использовать финансовые инструменты, необходимо обладать знаниями и жизненными навыками в области финансовой грамотности.

- В этом году республиканский кубок по коммуникативным «боям» собрал более 200 участников. Участникам предстоит применить все свои знания не только в области финансовой грамотности, но и продемонстрировать умение грамотно обосновывать свою точку зрения, - рассказала вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Чемпионат предполагает два вида состязаний команд школьников двух лиг U-15 для учащихся 6-8 классов и U-18 для учащихся 9-11 классов: коммуникативные и финансовые «бои».

- Во всех школах республики финансовая грамотность включена в программу таких школьных предметов, как информатика, математика, география, обществознание, окружающий мир. Для нас важно продолжать процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и вовлекать школьников в соревнования по финансовой грамотности, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:финансовая грамотность3 чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников онлайн27 февраля 4 мартаминистерство финансов рбхажинигтисамова
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика