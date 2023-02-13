Юных бизнесменов Башкирии обучат наставники Росмолодежи

Рассчитан марафон на участников в возрасте от 14 до 18 лет. Подать заявку на участие в обучающем спринте можно на сайте: марафонтвоёдело.рф.

— Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства задает вектор для региональных направлений. В проекте «Йэшлек.Бизнес» мы ориентируемся на федеральные тренды и запросы молодежи. Один из самых распространенных – возможность перенять опыт бизнес-наставников, консультации и образовательные программы, — прокомментировала председатель республиканского госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук.

Марафон будет проходить в формате соревнования четырёх команд, которые возглавляют известные в своей сфере наставники по направлениям: классическое, социальное, технологическое и креативное предпринимательство.

— Всероссийский же конкурс представляет собой ключевое ежегодное событие для молодёжного предпринимательского сообщества. Участие в конкурсе для молодых бизнесменов Башкирии – реальный шанс заявить о себе, получить поддержку своего бизнеса и найти новых партнёров. Тем более, что в конкурсе в этом году может принять молодёжь с идеями, — рассказал руководитель рабочей группы Госкоммолодежи Эльвир Нафиков.