Жилстройнадзор Башкирии открыл базовую кафедру в УГНТУ

Как полагают эксперты, создание кафедры в первую очередь решает задачи в части кадрового потенциала Башкирии.

- Специалисты для контрольно-надзорного органа в сфере строительства ранее должны были проходить обучение в других городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, кроме того, учиться необходимо очно. Нашим будущим коллегам важно учиться и работать дома. По соглашению с госкомитетом, студенты могут пройти производственную практику и трудоустроиться в региональный жилстройнадзор, - отметил главный госжилинспектор республики Артур Давлетшин.

Будущих инспекторов будут учить ведущие преподаватели АСИ, а натурные сложные и нестандартные инженерные задачи, которые придется решать в учебе, позволят выпускникам стать реальными экспертами. С другой стороны, студентов УГНТУ эксперты жилстройнадзора познакомят с современным методами мониторинга технического состояния строительных конструкций.

- Вузы, по идее, должны давать специалистов, готовых включиться в реальное производство с колес. Чему поспособствуют действующие базовые кафедры с производственными партнёрами. Квалифицированные специалисты готовятся под заказ работодателя, которые принимают участие в учебном процессе, - отметил министр образования и науки Айбулат Хажин.