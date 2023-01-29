Радий Хабиров рассказал о народном учителе из Башкирии

Лиза Киямовна преподает с 1959 года. За это время она подготовила больше 100 победителей и призеров различных Всероссийских олимпиад, воспитала два поколения учителей. Причем ее методы работы остаются востребованными и сегодня.

Глава республики рассказал, что Лиза Агадуллина начинала работать пионервожатой в родной школе в Кигинском районе, затем поступила в Бирский пединститут. Преподавала химию и биологию сначала в школах Салаватского и Кигинского районов, а затем в Уфе.

«Своих учеников Лиза Киямовна никогда не заставляла зубрить – предлагала думать, размышлять. Методика обучения химии Агадуллиной до сих пор актуальна, ее развивают в Республиканском инженерном лицее-интернате и в УГНТУ», - написал Радий Хабиров.

Газета «Республика Башкортостан» в одном из своих номеров подробно рассказала о жизни, успехах и достижениях Лизы Агадуллиной.

Глава республики поблагодарил народного учителя России и Башкортостана за ее труд. «Уважаемая Лиза Киямовна! Низкий поклон вам за труд, за успехи ваших учеников. И вместе с вами благодарю всех педагогов за тепло и верность профессии», - подчеркнул Радий Хабиров.