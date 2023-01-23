Воспитать человека

Своими мыслями о том, почему так важно сегодня поднять престиж профессии учителя, поделилась единственный в республике народный учитель РФ Лиза Агадуллина.

Добрые уроки

Лизу Киямовну в полной мере можно считать и педагогом, и наставником. За десятилетия работы в школе она подготовила более ста победителей и призеров всероссийской олимпиады, взрастила и выучила не только великое множество учеников, но и два поколения учителей и наставников.

— Не каждый педагог должен быть наставником, — рассуждает народный учитель. — Педагог — это работа, а чтобы быть наставником, нужно иметь дополнительные душевные силы, и время, и желание. Наставник — это воспитатель педагогов, это призвание.

Детьми, продолжающими ее дело и развивающими ее авторскую методику обучения, можно считать трех учителей химии из Республиканского инженерного лицея-интерната, а внуками — группу их учеников, ныне студентов УГНТУ. Эти молодые люди, руководствуясь идеями и опытом Лизы Агадуллиной, организовали при лицее Ассоциацию наставников олимпиадного движения (АНОД). Они сами проводят олимпиады и готовят к ним детей со всей республики, ежегодно выигрывая гранты на развитие олимпиадного движения в Башкирии.

Сегодня, несмотря на почтенный возраст — 81 год — и сложности со здоровьем, заслуженный педагог продолжает жить своими учениками и проблемами современной школы. Ее педагогический стаж — почти 65 лет, а самым старшим ученикам уже стукнуло 76: первые уроки она вела еще в своей деревенской школе, будучи пионервожатой.

Ее идеи и методы часто опережали время — к примеру, в этом учебном году во всех школах страны ввели «Разговоры о важном». А Лиза Киямовна уже много лет проводит для школьников собственные «Добрые уроки». На них педагог рассказывает о жизни, о любви к Родине, об уважении к родителям и учителям, о достойных людях и поступках, о выборе своего пути — словом, о тех важных вещах, которые выпали из сферы образования в те времена, когда школу объявили поставщиком образовательных услуг, а учителя — урокодателем. «Я к этим урокам никогда не готовлюсь, все из души идет», — улыбается она.

Народный учитель и по сей день стучится в двери всех чиновников от образования, готовая делиться своим опытом и идеями. Иногда она бывает услышана, но чаще — нет. Есть надежда, что теперь, когда школе вернули ее воспитывающую функцию и позорный термин «образовательные услуги» исчез из Федерального закона «Об образовании в РФ», слова заслуженного учителя наконец-то будут услышаны теми, от кого зависят перемены к лучшему.

Вернуть авторитет

О чем сегодня болит душа у народного педагога? В первую очередь — о падении авторитета учителя в обществе, о потере уважения к нему. Как выразился несколько лет назад один чиновник: «Учитель сегодня — профессия невостребованная». А как можно воспитывать подрастающее поколение, не имея у него авторитета?

— Когда в свои неполные 17 лет я начала работать пионервожатой в школе, в деревне все стали называть меня «апа», даже пожилые — настолько уважаемым был тогда любой педагог, — вспоминает Лиза Киямовна. — А потом семь лучших учениц из моего класса, и я в их числе, поступили в пединститут и стали учителями. А что сегодня? Спросите ребят в любом классе: «Кто из вас хочет стать учителем?» — вряд ли кто-то поднимет руку. И даже выпускники педагогических вузов часто не хотят идти в школы.

Словом, желающих работать по «невостребованной» и непрестижной профессии с каждым годом все меньше. Лиза Киямовна уверена: чтобы изменить эту ситуацию, необходимо вернуть учителю былое уважение прежде всего на государственном уровне.

— Я смотрела по телевидению, как наш президент Путин поздравлял с Днем Победы свою учительницу Веру Гуревич, и плакала от радости, — признается педагог. — Продемонстрировав уважение к своему учителю, он показал пример всей стране. Но наши местные чиновники, к сожалению, не спешат этому примеру следовать.

Лиза Агадуллина сетует: среди тех, кому ежегодно присваивают звания почетных граждан Уфы, практически нет учителей — все больше работники культуры; а на августовских учительских конференциях выступают чаще всего чиновники и рассказывают о финансировании и ремонте школ, но не о воспитательной работе и проблемах педагогов. Но главное, за что она уже несколько лет сражается, — это памятник первому учителю.

Слава учителям?

В прошлом году в столице республики на улице Гафури появился памятник школьному повару. Уфа стала единственным в России городом, где есть такой арт-объект…

— И единственным в России городом-миллионником, где до сих пор нет памятника учителю, — скептически замечает Лиза Киямовна. — Он есть в нескольких городах и селах республики — например, осенью прошлого года появился в Абзелиловском районе — но только не в столице. В 2016 году во время получения звания народного учителя РФ я лично просила об установке такого памятника нашего президента Владимира Путина и получила его согласие и одобрение такой идеи. Я уверена, что это помогло бы напомнить обществу о необходимости уважения к педагогам.

«Как бы хотелось увидеть в столице республики прекрасный памятник учителю, учителю именно начальных классов, мудрому учителю, с его добрыми, красивыми детьми», — цитировали тогда речь заслуженного педагога в Кремле СМИ всей страны. Однако с тех пор в Уфе сменилось уже три градоначальника, а памятника так и нет. Но народный учитель и не думает сдаваться.

— Попасть на прием к нашим чиновникам бывает очень сложно, — сетует Лиза Агадуллина. — Порой мне приходилось обращаться к ним… через Москву: там, в администрации президента, мне всегда отвечают.

Тем не менее в 2021 году дело сдвинулось с мертвой точки. Первого сентября в Октябрьском районе Уфы, напротив Дворца спорта, торжественно открыли сквер, посвященный учителям. Рабочую группу по благоустройству сквера возглавила Лиза Киямовна, именно здесь, по ее задумке, в дальнейшем должен быть установлен памятник. Там же высадили Аллею учительской славы, однако без ложки дегтя не обошлось.

— В аллее посадили какие-то разномастные мелкие, кривые деревья, — жалуется автор идеи. — Поскольку их толком не поливали, часть уже засохла. По многочисленным просьбам досадили еще несколько деревьев, и опять по остаточном принципу. Летом я перестала туда ходить, чтобы не расстраиваться: трава пожелтела и пожухла от жары, краска со скамеек стерлась, табличка испорчена. Вот вам и «учительская слава»!

Тогда же, в сентябре, в республике провели открытый конкурс на лучший проект памятного сооружения «Первому учителю». Члены комиссии проголосовали за эскиз: доска, учитель, напротив — одинокий ученик за партой. Лиза Киямовна от такого сюжета не в восторге.

— В этой композиции нет тепла, точно так же мог бы выглядеть памятник репетитору, — объясняет она. — Я хотела бы видеть учителя в окружении детей, а не отделенного от них партой. Учителя, обнимающего своих учеников, ведь памятник должен напомнить не только об уважении к педагогам, но и о той любви, которую они дарят детям. Тем более что речь идет о памятнике учителю начальных классов. Такой эскиз тоже был, но он занял третье место.

Недавно Лиза Киямовна добилась приема у уфимского мэра Рат­мира Мавлиева, посетовала ему и на засохшую аллею, и на неудачный эскиз. Встречей с градоначальником она осталась довольна — кажется, удалось найти взаимопонимание, и долгожданный памятник в обозримом будущем все-таки появится в уфимском учительском сквере.

— На Мавлиева я надеюсь — почувствовала от него какую-то теплоту, заинтересованность, — уверяет педагог. — В конце декабря мы с ним снова встретились на открытии детского центра развития и творчества: считаю, что это признак хорошего руководителя — проявлять внимание к образованию, ведь это наше будущее. Он уже сообщил мне, что проект будет готовить скульптор Салават Щербаков, автор памятника нашему легендарному комдиву Шаймуратову на Советской площади. Обещал, что финансирование будет найдено и проект со мной согласуют.

Воспитание должно быть ежедневным

Конечно, не памятником единым живет заслуженный учитель. Переживает она за многие проблемы современного общества, которые касаются педагогов напрямую: общее падение уровня культуры, порядочности, доброты, патриотизма, уважения к старшим — словом, все то, что должно было прививаться с детства.

— В 90-е годы подрубили под корень всю систему воспитания детей в школах, пустили все на самотек. Нужно срочно исправлять эти ошибки. А поскольку с тех пор успело вырасти не одно поколение, воспитывать теперь нужно не только детей, но и многих взрослых, — уверена Лиза Агадуллина. — В том числе молодых учителей: они нуждаются в мудрых наставниках. Связь поколений сейчас прервалась — многие учителя-ветераны незаслуженно забыты, их никто не навещает, в то же время начинающим педагогам часто не к кому обратиться за советом и опытом, они как сироты. Неудивительно, что многие бегут из школы, если у них что-то не получается — некому помочь, поддержать.

Заслуженный педагог рассказала и о положительном опыте в области наставничества в Октябрьском районе Уфы. Лиза Киямовна в отделе образования Октябрьского района вообще частый гость: делится опытом, дает советы, там к ней прислушиваются. В декабре ее пригласили на районный этап конкурса «Учитель года». И в номинации «Молодой учитель» победители выходили на сцену каждый со своим наставником, получали награды вместе. «Я и плакала, и радовалась», — вспоминает она.

У Лизы Киямовны в запасе множество предложений в области воспитания. Важную роль народный учитель отводит прессе.

— Газета — это тоже способ воспитания людей, — считает она. — Раньше мы каждое утро начинали с обзора газет, а в классах сами ребята проводили политинформации — обсуждали последние новости республики, страны, мира. А теперь газеты читают все реже — в результате и тиражи падают, и воспитание. Зато у большинства есть время и желание собирать разные сплетни из интернета.

Обращалась она к чиновникам образования и с предложением выпускать специальный журнал для помощи классным руководителям, но пока безрезультатно. А ведь многие молодые педагоги просто не знают, о чем говорить с детьми на классных часах, на «Разговорах о важном», как вообще вести сегодня воспитательную работу в школах — опыта у них нет. Журнал мог бы снабжать их необходимым материалом и примерами, подбрасывать важные темы для обсуждения с детьми.

Еще народный учитель предлагает возродить систему вожатых в школах. Как в советское время, когда к старшим школьникам прикрепляли младшие классы.

Старшеклассники ходили на переменах к малышам, общались, готовили с ними и проводили разные мероприятия. И учителям помощь, и подросткам возможность примерить на себя роль педагога: те ребята, кому это нравилось, нередко потом поступали в педагогические вузы. Глядишь, и учителей по призванию стало бы больше.

— Я еще в Кремле, когда получала звание народного учителя России, говорила: для меня всегда было главное не олимпиадников подготовить, а воспитать порядочных людей, — рассказывает Лиза Киямовна. — К примеру, какой смысл вкладывать душу и время в ученика, если он победит во всех олимпиадах, а потом уедет за границу?

А любовь к Родине — это ведь результат воспитания.

Народный учитель уверена: для воспитания подрастающего поколения недостаточно проводить какие-то разовые мероприятия. Какие бы они ни были красочные и грандиозные — они не оставляют глубокого следа в душе. Воспитание — это непременно каждодневный труд учителя, упорный, постепенный, в каждом классе, в каждой школе. Она с горечью говорит о домах престарелых и приводит в пример Чечню: там заведения, куда сдают «ненужных» родных, будь то старики или дети, отсутствуют как явление. Видно, воспитание правильно поставлено. И очень многое зависит от педагогов.

— Почему я вообще стала учителем химии? —— рассуждает Лиза Агадуллина. — У меня в школе была очень сильная учительница, сумела привить интерес к этому предмету. А в пединституте очень интересно вел историю замечательный преподаватель, и я понимаю: если бы он встретился мне в школе — была бы я сейчас историком. Выходит, от учителя нередко зависит не только воспитание и образование, но и то, по какой дороге ты пойдешь в жизни.