В ЦУР Башкортостана рассказали о студенческих приметах и традициях

В УГНТУ день студента отмечается масштабно. Сегодня до обеда студенты принимали участие в онлайн-викторинах, после обеда — в подвижных квест-играх и мастер-классах. Вечером состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший студент УГНТУ» в шести номинациях и большой праздничный концерт.

У студентов есть свои ритуалы и приметы, которые переходят из поколения в поколения. Считается, что сессия будет сдана успешно, если родные и близкие ругают тебя во время экзаменов, а некоторые накануне кладут учебник под подушку или монетку в ботинок.

А недавно в Уфе появилась новая традиция — на удачу перед важным экзаменом потереть сапожок фигуры мальчика, расположенного на барельефе памятника генералу Шаймуратову на Советской площади. Об этом писал на своей странице в соцсети глава республики еще в сентябре.

«Решаем важную задачу — что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами как талисман. Я предлагаю сапожок вот этого мальчика — образ Шаймуратова в детстве», — написал Радий Хабиров.

Сегодня этот сапожок уже залоснился от многочисленных прикосновений. Это значит, традиция прижилась.

Фото из соцсетей