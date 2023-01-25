-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 14:05

В ЦУР Башкортостана рассказали о студенческих приметах и традициях

25 января в России отмечается День российского студенчества. О мероприятиях, старых и новых приметах и традициях студентов рассказала в прямом эфире ЦУР на канале БСТ председатель профкома студентов и аспирантов УГНТУ Юлия Гилязетдинова.

из соцсетей В ЦУР Башкортостана рассказали о студенческих приметах и традициях
В ЦУР Башкортостана рассказали о студенческих приметах и традицияхФото:из соцсетей

В УГНТУ день студента отмечается масштабно. Сегодня до обеда студенты принимали участие в онлайн-викторинах, после обеда — в подвижных квест-играх и мастер-классах. Вечером состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший студент УГНТУ» в шести номинациях и большой праздничный концерт.

У студентов есть свои ритуалы и приметы, которые переходят из поколения в поколения. Считается, что сессия будет сдана успешно, если родные и близкие ругают тебя во время экзаменов, а некоторые накануне кладут учебник под подушку или монетку в ботинок.

А недавно в Уфе появилась новая традиция — на удачу перед важным экзаменом потереть сапожок фигуры мальчика, расположенного на барельефе памятника генералу Шаймуратову на Советской площади. Об этом писал на своей странице в соцсети глава республики еще в сентябре.

«Решаем важную задачу — что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами как талисман. Я предлагаю сапожок вот этого мальчика — образ Шаймуратова в детстве», — написал Радий Хабиров.

Сегодня этот сапожок уже залоснился от многочисленных прикосновений. Это значит, традиция прижилась.

Фото из соцсетей

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика