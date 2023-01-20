Подать заявление на сдачу ЕГЭ в Башкирии необходимо до 1 февраля

Как рассказали в пресс-службе главы РБ, после 1 февраля подать заявление на сдачу ЕГЭ тоже возможно, но в исключительных случаях, например, если школьник болел. Однако причину придется подтвердить справкой.

Заявления принимаются в пунктах, утвержденных минобрнауки республики. С их списком можно ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/ckNL8q. А после 1 февраля - в государственной экзаменационной комиссии Башкирии (Уфа, ул. Театральная, д. 5/2).

Подробности - по телефонам "горячей линии": 8 (347) 218-03-81, 8 (347) 218-03-28, - с 9.00 до 18.00.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.