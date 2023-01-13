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Образование
Вчера, 20:45

В Башкирии в два раза увеличилось число образовательных сертификатов

В 2023 году 700 жителей республики смогут получить профессиональное или дополнительное образование по сертификатам, в то время как в прошлом году этой возможностью воспользовались 400 человек.

В Башкирии в два раза увеличилось число образовательных сертификатов
В Башкирии в два раза увеличилось число образовательных сертификатов

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, получить образовательные сертификаты могут граждане, состоящие на учете в ЦЗН, женщины в декретном отпуске, пенсионеры, планирующие работать, а с этого года - участники СВО. С этого года увеличится и сумма, заложенная в сертификат, - 20 тысяч рублей против 10 тысяч в 2022-м. Участники СВО получат 50 тысяч. Им предназначено 200 сертификатов из 700.

Новшеством этого года стало так же то, что подать заявку на сертификат теперь можно не только в центрах занятости, но и через региональный портал госуслуг. Кроме того, деньги отныне будут получать не сами граждане, а учебные заведения. Выбрать образовательные учреждения по-прежнему можно самим обучающимся.

Справка

С 2018 года образовательные сертификаты получили 1880 жителей Башкирии. Сегодня по данной прорамме работают 200 учреждений, которые разработали около шести тысяч программ в общей сложности. Подробнее с программами можно ознакомиться на официальном сайте Центра занятости населения Уфы.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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