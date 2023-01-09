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Образование
Сегодня, 16:06

В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

О переносе начала занятий после каникул сообщил в соцсетях министр образования Айбулат Хажин.

В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы
В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

«По прогнозам синоптиков ближайшие дни в республике будут аномально холодными. В связи с понижением температуры воздуха администрациям образовательных организаций рекомендовано начать образовательный процесс 12 января», - отметил руководитель ведомства.

Айбулат Хажин также напомнил, что школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.

Добавим, что каникулы по графику заканчиваются 10 января, и школьники должны были приступить к учебе 11 января.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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