В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

«По прогнозам синоптиков ближайшие дни в республике будут аномально холодными. В связи с понижением температуры воздуха администрациям образовательных организаций рекомендовано начать образовательный процесс 12 января», - отметил руководитель ведомства.



Айбулат Хажин также напомнил, что школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.

Добавим, что каникулы по графику заканчиваются 10 января, и школьники должны были приступить к учебе 11 января.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.