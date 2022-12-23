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Сегодня, 13:40

Айбулат Хажин рассказал, как поддержат учителей Башкирии в 2023 году

Министр образования и науки РБ на итоговой пресс-конференции рассказал о мерах поддержки учителей в Год педагога и наставника.

Александр ДАНИЛОВ
Фото:Александр ДАНИЛОВ

Айбулат Хажин отметил, что республика в первую очередь ждет от федерального центра пересмотра системы оплаты труда для учителей. На данный момент базовая часть зарплаты педагога составляет 35 процентов, остальное - надбавки и доплаты. По убеждению министра, должно быть наоборот.

Педагоги вновь будут иметь право на санаторно-курортное лечение. Кроме того, повысится размер компенсации коммунальных услуг в сельской местности. Сегодня он составляет 600 рублей.

В 2023 году 150 сельских учителей получат гранты в размере 690 тысяч рублей.

В качестве одной из основных проблем на сегодня Айбулат Хажин назвал дефицит кадров. Причем, наиболее остро он ощущается в крупных городах. В Башкирии не хватает 1500 учителей. Только в Уфе требуется 200 педагогов начальных классов.

- В этом году в БГПУ поступили 240 студентов по целевому направлению. После окончания вуза они пять лет должны будут отработать в школах, - отметил спикер.

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Автор:Мария Сныткина
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