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Сегодня, 12:23

В Башкирии подорожает школьное питание

Министр образования и науки Айбулат Хажин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стоимость питания в школах в 2023 году вырастет.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Айбулат Хажин отметил, что школьный завтрак будет стоить 71 рубль, а обед - 85 рублей. Он напомнил, что для начальных классов питание полностью бесплатное. Причем, к поступившим федеральным средствам добавятся вложения республики и муниципалитетов. Итоговые суммы могут немного различаться в зависимости от территории.

- Дети у нас хорошо питаются, - подчеркнул министр. - У меня дочка в первом классе все съедает. Вообще мы с детства прививаем культуру здорового питания. Я бы хотел обратиться к родителям, чтобы они не закармливали детей фаст-фудом, а кормили правильно. К тому же не стоит давать ребенку завтрак дома: после первого-второго урока он еще не проголодался, а значит, и в школе кушать не будет.

Автор:Мария Сныткина
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