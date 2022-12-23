В Башкирии подорожает школьное питание

Айбулат Хажин отметил, что школьный завтрак будет стоить 71 рубль, а обед - 85 рублей. Он напомнил, что для начальных классов питание полностью бесплатное. Причем, к поступившим федеральным средствам добавятся вложения республики и муниципалитетов. Итоговые суммы могут немного различаться в зависимости от территории.

- Дети у нас хорошо питаются, - подчеркнул министр. - У меня дочка в первом классе все съедает. Вообще мы с детства прививаем культуру здорового питания. Я бы хотел обратиться к родителям, чтобы они не закармливали детей фаст-фудом, а кормили правильно. К тому же не стоит давать ребенку завтрак дома: после первого-второго урока он еще не проголодался, а значит, и в школе кушать не будет.