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Президент России заявил о необходимости ускорить строительство студенческого кампуса в Уфе

Президент страны Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию университетских кампусов мирового уровня в восьми российских городах, включая Уфу. Об этом он заявил сегодня, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России заявил о необходимости ускорить строительство студенческого кампуса в Уфе
Президент России заявил о необходимости ускорить строительство студенческого кампуса в Уфе

Глава государства напомнил, что в ближайшие десять лет в России должно быть создано 25 университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для учебы и научной деятельности.

«Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. И нужно, конечно, ускорить эту работу», —приводит его слова агентство «Интерфакс».

Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны и центрами развития науки и экономики региона расположения этих учебных заведений, добавил также президент.

Напомним, как раз накануне в рамках проходящей в Уфе Международной недели бизнеса правительство Башкирии и девелоперская компания «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

«К строительству межвузовского кампуса республика шла три года, и вот теперь подготовительные этапы завершены», — сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров, уточнив, что первую очередь кампуса, IQ-парк, предстоит сдать до конца 2023 года, а вторую — к 2026-му.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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