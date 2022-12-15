Президент России заявил о необходимости ускорить строительство студенческого кампуса в Уфе

Глава государства напомнил, что в ближайшие десять лет в России должно быть создано 25 университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для учебы и научной деятельности.

«Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. И нужно, конечно, ускорить эту работу», —приводит его слова агентство «Интерфакс».

Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны и центрами развития науки и экономики региона расположения этих учебных заведений, добавил также президент.

Напомним, как раз накануне в рамках проходящей в Уфе Международной недели бизнеса правительство Башкирии и девелоперская компания «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

«К строительству межвузовского кампуса республика шла три года, и вот теперь подготовительные этапы завершены», — сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров, уточнив, что первую очередь кампуса, IQ-парк, предстоит сдать до конца 2023 года, а вторую — к 2026-му.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.