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Вчера, 19:45

Строить межвузовский кампус в Уфе поможет одна из крупнейших корпораций России

14 декабря в рамках Международной недели бизнеса, проходящей в Уфе, правительство Башкирии и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

Строить межвузовский кампус в Уфе поможет одна из крупнейших корпораций России
Строить межвузовский кампус в Уфе поможет одна из крупнейших корпораций России

Документ подписали первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов и вице-президент по правовым вопросам группы «Эталон» Игорь Кащеев. При этом событии присутствовал глава региона Радий Хабиров, который рассказал о нем в соцсетях.

К строительству межвузовского кампуса республика шла три года, и вот теперь подготовительные этапы завершены, сообщил он. Позади остался непростой путь участия в конкурсе, определения источников финансирования. В федеральном бюджете на это предусмотрено 11,7 млрд рублей, а поскольку кампус строится на условиях концессии, очень важно было найти партнера. «Теперь решен и этот вопрос, дальше мы будем развивать проект вместе с группой «Эталон», — подытожил Радий Хабиров.

Также он сообщил, что кампус будет возводиться в два этапа: до конца 2023 года предстоит сдать первую очередь проекта, IQ-парк, к 2026 году — вторую. Кампус будет располагаться в историческом центре Уфы, где сосредоточено большинство вузов, причем он будет представлять собой не просто комплекс общежитий, а станет местом для учебы, работы, занятий наукой и спортом.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, инициатива реализуется на принципах государственно-частного партнёрства в рамках национального проекта «Наука и университеты». Концессионером проекта определено ООО «Кампус», 70 процентов долей в котором принадлежит федеральной девелоперской группе «Эталон» (входит в АФК «Система»). Группа «Эталон» является одной из крупнейших корпораций страны в сфере девелопмента и строительства, с момента создания она ввела в эксплуатацию почти 8 млн кв. метров недвижимости.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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