В Башкирии усилят работу по патриотическому воспитанию студентов

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Радий Хабиров поручил организовать для них смены в парке «Патриот», а также совместно с министерством культуры и министерством предпринимательства и туризма проработать туристические поездки студентов из отдаленных городов и районов в Уфу с посещением достопримечательностей и театров башкирской столицы.

— Очень важно создавать комфортную среду для наших студентов, — особо отметил руководитель региона. — Если будут нормальные общежития, современное оборудование, разнообразный досуг, ребята будут учиться с удовольствием.

Напомним, сегодня, 13 декабря, на площадке регионального Центра опережающей профессиональной подготовки состоялось второе заседание Республиканского совета по профессиональному образованию. Его участники подвели итоги Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, а также обозначили основные задачи на ближайшую перспективу.

Фото: пресс-служба главы РБ.