В Башкирии подвели итоги Года модернизации профобразования и трудовых династий

Заседание совета открыл глава республики Радий Хабиров, который отметил, что сегодня на предприятиях требуются квалифицированные кадры.

- За три года на базе 60 колледжей мы создали 188 современных мастерских, - отметил он. - Заработал образовательно-производственный центр на базе ОДК-УМПО. Он готовит студентов Уфимского машиностроительного колледжа по программе "Профессионалитет". Еще три кластера появятся в следующем году. Также планируем открыть новые центры опережающей профессиональной подготовки, в том числе на базе Учалинского колледжа горной промышленности. Появилась сеть филиалов медколледжей по принципу медицинских округов.

В числе мер, которые в этом году были приняты для повышения качества профессионального образования, Радий Хабиров назвал капитальный ремонт колледжей (11 зданий в этом году), выделение грантов лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения (10 грантов по 690 тысяч рублей), увеличение числа и размера стипендий для талантливых студентов (со 107 до 150 человек, с 2300 до 4900 рублей).

Радий Хабиров отметил, что, по результатам рейтинга эффективности колледжей, больше половины из них (51 из 93) работают достаточно успешно. Остальных глава призвал "подтянуться", разработав четкую дорожную карту для исправления ситуации.

В целом Радий Хабиров назвал минувший год успешным, насыщенным и результативным.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.