Ришат Абдулвалеев: Мы чувствуем поддержку со стороны правительства Башкирии

- Год этот был непростым, как и для всех, - поделился с нами Ришат Рифмильевич. – Однако большим подспорьем для нас стало увеличение площадей под мастерские, оборудованные в колледже.

Раньше мастерские колледжа размещались на одном этаже отдельного здания, однако министерство образования и науки республики выделило под них еще один этаж. Также колледж получил 6 миллионов рублей на его ремонт. Таким образом, мастерские смогут посещать на 50 человек больше, чем раньше.

В агропромышленном колледже, как отметил Ришат Абдулвалеев, сегодня семь современных мастерских, благодаря которым учреждение считается лучшим по материально-техническому оснащению среди сельхозколледжей республики. Сюда приезжают на обучение преподаватели из учреждений СПО не только Башкирии, но и соседних регионов. А благодаря мастерской геномной инженерии, которая недавно, колледж зарабатывает деньги: заключены договоры с Москвой и Новосибирском.

Также Ришат Рифмильевич поделился впечатлением от прошедшего сегодня совета по профессиональному образованию.

- Я поражен и восхищен, насколько хорошо Радий Фаритович Хабиров владеет ситуацией в нашей сфере, - подчеркнул он. – Например, он поднял вопрос об автобусном парке, который находится на балансе у колледжей. Оказывается, он знает, что все автобусы, которые у нас сейчас есть, старые, на них нельзя перевозить студентов, и призвал найти выход из этой ситуации. А автобусы нам необходимы: выезжать с детьми в поля, на практику, возить ребят с ОВЗ, сирот Уфу. Некоторые из них даже не бывали в столице нашей республики. А вообще мы благодарны правительству Башкирии за ежегодную финансовую поддержку. Нам есть еще, куда направить средства: на ремонт помещений, оснащение современной мебелью студенческих общежитий – об этом также говорил глава Башкирии, - но потихоньку двигаемся вперед.

Фото: из архива Аксеновского агропромышленного колледжа.