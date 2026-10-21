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Наука
21 Октября , 09:55

Учёные Башкирии получили на исследования 20 грантов Российского научного фонда

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами. Поддержку получат 853 проекта, и 20 из них — из Башкирии.

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Учёные Башкирии получили на исследования 20 грантов Российского научного фондаУчёные Башкирии получили на исследования 20 грантов Российского научного фонда
Учёные Башкирии получили на исследования 20 грантов Российского научного фонда

Распределение грантов среди научных организаций республики таково: восемь проектов — у Уфимского федерального исследовательского центра РАН (УФИЦ РАН), 11 — у Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и один — у Института проблем сверхпластичности металлов РАН (ИПСМ РАН), сообщили в пресс-службе правительства РБ.

— Конкурсы Российского научного фонда — это всегда объективная оценка уровня исследовательской работы. И то, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, Башкортостан получает сразу 20 грантов, говорит о высокой зрелости наших научных коллективов, — отметила председатель Государственного комитета РБ по науке Светлана Мустафина. — Важно, что поддерживаются проекты, нацеленные на практический результат — будь то новые материалы для авиадвигателестроения, генетические технологии или математические модели для промышленности. Наша задача — создавать условия, чтобы разработки ученых быстрее находили применение в экономике, а молодежь шла в науку.

Ученые УФИЦ РАН получат финансирование на восемь прорывных проектов. Среди них — сквозное математическое моделирование на основе машинного обучения (К.Ф. Коледина) и фундаментальные вопросы негармонического анализа (Н.Ф. Абузярова). Биомедицинский блок представлен разработкой новых соединений для борьбы с опухолями (И.И. Исламов), созданием рекомбинантных штаммов бактерий для сельского хозяйства (А.Х. Баймиев), технологиями ДНК-идентификации личности (Р.Р. Гарафутдинов) и поиском предикторов эффективности иммунотерапии (И.Р. Гилязова). Кроме того, гранты получили экологические исследования трансформации торфяников Башкирии (Э.З. Баишева) и геологические изыскания эволюции магм и руд Южного Урала (И.Р. Рахимов).

Уфимский университет стал единственным вузом республики, чьи заявки получили одобрение в данной номинации. Сразу 11 проектов УУНиТ обеспечат стабильную работу исследовательских коллективов на ближайшие два года с объемом финансирования до 2 млн рублей ежегодно. Тематический охват широк: от фундаментальных задач в области квантовой физики и создания инновационных материалов до прорывных биотехнологий и разработки актуальных правовых моделей. Особое внимание уделено новым материалам — поддержку получили четыре проекта кафедры материаловедения и физики металлов.

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН получил грант на исследование физических основ формирования градиентных композитов с ультрамелкозернистой структурой. Эти материалы предназначены для повышения износостойкости поршней двигателей внутреннего сгорания (руководитель — Н.Ф. Хайретдинов).

Фото: Алия ДАВЛЕТШИНА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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