Учёные Башкирии получили на исследования 20 грантов Российского научного фонда

Распределение грантов среди научных организаций республики таково: восемь проектов — у Уфимского федерального исследовательского центра РАН (УФИЦ РАН), 11 — у Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и один — у Института проблем сверхпластичности металлов РАН (ИПСМ РАН), сообщили в пресс-службе правительства РБ.

— Конкурсы Российского научного фонда — это всегда объективная оценка уровня исследовательской работы. И то, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, Башкортостан получает сразу 20 грантов, говорит о высокой зрелости наших научных коллективов, — отметила председатель Государственного комитета РБ по науке Светлана Мустафина. — Важно, что поддерживаются проекты, нацеленные на практический результат — будь то новые материалы для авиадвигателестроения, генетические технологии или математические модели для промышленности. Наша задача — создавать условия, чтобы разработки ученых быстрее находили применение в экономике, а молодежь шла в науку.

Ученые УФИЦ РАН получат финансирование на восемь прорывных проектов. Среди них — сквозное математическое моделирование на основе машинного обучения (К.Ф. Коледина) и фундаментальные вопросы негармонического анализа (Н.Ф. Абузярова). Биомедицинский блок представлен разработкой новых соединений для борьбы с опухолями (И.И. Исламов), созданием рекомбинантных штаммов бактерий для сельского хозяйства (А.Х. Баймиев), технологиями ДНК-идентификации личности (Р.Р. Гарафутдинов) и поиском предикторов эффективности иммунотерапии (И.Р. Гилязова). Кроме того, гранты получили экологические исследования трансформации торфяников Башкирии (Э.З. Баишева) и геологические изыскания эволюции магм и руд Южного Урала (И.Р. Рахимов).

Уфимский университет стал единственным вузом республики, чьи заявки получили одобрение в данной номинации. Сразу 11 проектов УУНиТ обеспечат стабильную работу исследовательских коллективов на ближайшие два года с объемом финансирования до 2 млн рублей ежегодно. Тематический охват широк: от фундаментальных задач в области квантовой физики и создания инновационных материалов до прорывных биотехнологий и разработки актуальных правовых моделей. Особое внимание уделено новым материалам — поддержку получили четыре проекта кафедры материаловедения и физики металлов.

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН получил грант на исследование физических основ формирования градиентных композитов с ультрамелкозернистой структурой. Эти материалы предназначены для повышения износостойкости поршней двигателей внутреннего сгорания (руководитель — Н.Ф. Хайретдинов).

Фото: Алия ДАВЛЕТШИНА.