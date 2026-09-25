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Наука
25 Сентября , 10:22

В межвузовском кампусе Уфы откроется новое студенческое конструкторское бюро

УГНТУ вошел в число победителей конкурсного отбора минобрнауки России. Вуз получит грант на создание и развитие студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Комплексная инженерия робототехнических и интеллектуальных систем». Основной площадкой для работы бюро станет межвузовский кампус.

В межвузовском кампусе Уфы откроется новое студенческое конструкторское бюроВ межвузовском кампусе Уфы откроется новое студенческое конструкторское бюро
В межвузовском кампусе Уфы откроется новое студенческое конструкторское бюро

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, СКБ УГНТУ будет разрабатывать и готовить к промышленному внедрению отечественные робототехнические комплексы с интеллектуальным управлением и компьютерным зрением. Заказ обеспечат индустриальные партнеры — сегодня их уже восемь.

— Создание студенческого конструкторского бюро в нашем межвузовском кампусе — важный шаг в развитии инженерных компетенций и внедрении отечественных технологических решений в промышленность, — отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. — Предприятиям нужны специалисты, способные не только применять современные технологии, но и создавать новые разработки под конкретные производственные задачи. Взаимодействие университета с индустриальными партнерами приблизит образовательный процесс к реальным потребностям предприятий и поможет сформировать кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей.

Деятельность СКБ охватит пять ключевых направлений, за каждым из которых закреплен конкретный заказчик: роботизация технологических операций; техническое зрение для контроля качества; интеллектуальные системы управления; мобильная робототехника для логистики; цифровые двойники и модернизация.

— Интеллектуальное машиностроение — одно из самых молодых направлений в программе развития УГНТУ, но у вуза уже есть серьезный задел: научные коллективы, исследовательская инфраструктура, стратегически важные проекты, — подчеркнул ректор УГНТУ Олег Баулин. — Студенческое конструкторское бюро станет связующим звеном между образованием и инновациями в промышленной и логистической робототехнике. Ежегодно к работе планируется привлекать более 250 студентов. Вовлечение обучающихся в реальную инженерную практику — ключевая задача СКБ.

Бюро создается на базе Евразийской политехнической школы УГНТУ, расположенной в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. В работе задействуют лабораторию VR-технологий и робототехники, межвузовский центр искусственного интеллекта, центр реверсивного инжиниринга. Кроме того, участники получат доступ на производственные площадки партнеров: компании предоставят оборудование, помогут с изготовлением прототипов и испытаниями.

Деятельность СКБ встроена в образовательный процесс Евразийской политехнической школы через проектные модули, курсовое и дипломное проектирование, а также выпускные работы в формате «Стартап как диплом». Это обеспечит постоянный приток студентов в бюро и позволит использовать реальные индустриальные задачи в обучении, что значительно повысит качество подготовки кадров.

По словам руководителя СКБ Булата Шайбакова, бюро нацелено на комплексное взаимодействие с индустриальными партнерами, студентами вуза, а также школьниками и учащимися СПО. Для последних запланированы интенсивы, соревнования, курсы дополнительного образования и программы промышленного туризма. Все это поможет вовлекать молодежи в инженерную деятельность.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году их должно быть 25, а к 2036-му – 40. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России. При поддержке национального проекта «Молодежь и дети» сейчас проектируются и строятся 24 студгородка.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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