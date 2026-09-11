Учёные Башкирии и Китая создали кардиопротектор нового поколения

Инфаркт миокарда остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности в мире. Современные методы позволяют быстро восстановить кровоток в закупоренных сосудах, однако повреждение сердечной ткани может продолжаться и после процедуры. Это явление называют реперфузионным повреждением: возвращение кислорода наносит клеткам дополнительный удар, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

На первом этапе исследователи создали молекулу, способную уменьшать зону повреждения. Теперь эффективность соединения подтверждена в экспериментах на биологических моделях. В морфологической лаборатории Института фундаментальной медицины БГМУ с помощью микроскопии, хемилюминесценции и иммуногистохимии ученые зафиксировали у лабораторных животных значительное уменьшение зоны повреждения сердечной мышцы.

— В нашей лаборатории доказано, что применение деубиквитинирующих ферментов положительно влияет на выживание кардиомиоцитов, — рассказал заведующий морфологической лабораторией Влас Щекин.

В центре внимания исследователей — белок убиквитин. Команда обнаружила, что снижение его активности в зоне ишемии резко повышает выживаемость клеток. Ключевую роль играют деубиквитинирующие ферменты, которые ученые называют новой перспективной мишенью для лекарственного воздействия.

Заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин пояснил механизм действия:

— Причина инфаркта — прекращение кровоснабжения участка сердечной мышцы из-за закупорки сосуда тромбом или фрагментом атеросклеротической бляшки. Современное лечение направлено на восстановление кровотока. Но здесь кроется парадокс: возвращение крови к поврежденной ткани само наносит клеткам дополнительный удар. С помощью новой молекулы мы нашли способ воздействовать на внутренние механизмы клеточной гибели и защитить ткани в тот критический момент, когда кровоток восстанавливается.

Руководитель проекта, профессор Александр Самородов подчеркивает, что разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их. Задача будущего препарата — сделать восстановление кровотока безопасным для тканей, чтобы после установки стента или растворения тромба сердечная мышца оставалась максимально живой и работоспособной. Это принципиально иной, более глубокий уровень терапии инфаркта.

Разработка велась в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ, расположенной в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, в рамках международного гранта при поддержке Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) и Российского научного фонда. Проект посвящен оценке роли деубиквитинирующих ферментов в ишемически-реперфузионном повреждении миокарда и созданию средств кардиопротекции.

В ближайших планах — клинические испытания. Если они пройдут успешно, соединение станет основой первого в своем классе кардиопротектора, защищающего сердце не на уровне сосудов, а на уровне клеток.

Справка

По поручению президента Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году их должно быть 25, а к 2036 году — 40. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России. Башкортостан стал одним из пилотных регионов: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.