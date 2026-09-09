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Наука
9 Сентября , 13:11

За год музеи Башкортостана посетили около 17 тысяч участников СВО и их семей

На заседании Совета при главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства подвели итоги масштабной работы музеев по сохранению памяти о подвиге героев специальной военной операции.

За год музеи Башкортостана посетили около 17 тысяч участников СВО и их семейЗа год музеи Башкортостана посетили около 17 тысяч участников СВО и их семей
За год музеи Башкортостана посетили около 17 тысяч участников СВО и их семей

Как сообщил директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев, в республике создана разветвленая сеть патриотических экспозиций: открыто более 200 выставок, а музейные фонды пополнились свыше 3000 тысяч экспонатов, привезенных непосредственно из зоны боевых действий.

Особое внимание уделяется живому общению с героями. С начала года учреждения культуры провели более 2800 мероприятий с участием военнослужащих и их семей. С начала года музеи  посетили около 17 тысяч военнослужащих и членов их семей.

В республике активно развивается формат «музей без стен». В Уфе работает передвижной инфотрак, который позволяет ознакомиться с историей прямо в парках и на площадях. Кроме того, сотрудники музеев сами выезжают в зону СВО не только за экспонатами, но и с гуманитарными миссиями.

Музей Боевой Славы не ограничивается хранением артефактов. Среди уникальных проектов — программа «Культурная реабилитация военнослужащих», которая была презентована на международном фестивале «Интермузей. БРИКС+», где бойцы выступают в роли экскурсоводов и экспертов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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