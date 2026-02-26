В Уфе обсудили научно-образовательную интеграцию регионов страны

Представители вузов-резидентов Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ поделились своим видением задач и перспектив работы кампуса и обсудили, чего ему сейчас не хватает для взаимодействия с другими регионами и университетами.

— Важно и нужно начать с создания совместных инженерных центров двух регионов, Башкортостана и Челябинской области, — отметил руководитель программы развития УГНТУ Дмитрий Кузнецов. — Весомая роль кампуса, которая пока недооценивается, заключается в возможности проектировать наполнение особых экономических зон и создание соседских высокотехнологичных производств, которые могут делать высокомаржинальные продукты. У нас несколько ключевых партнеров по таким производствам находятся в Челябинской области. И открытие здесь представительств усилило бы это. Результат будет, когда взаимодействовать начнут не только руководители, но и коллективы, лаборатории.

Проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайруллин расссказал о цифровых решениях для развития кампусов. А директор ООО УК «Мира» Сослан Созаев, руководитель первой в стране компании, которая одновременно управляет несколькими кампусами, познакомил участников форума с сервисами, разработанными специально для кампусов.

