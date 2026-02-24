БГМУ вошёл в число ведущих разработчиков онковакцин

Вхождение в элитный пул разработчиков открывает перед университетом и республикой перспективы участия в создании передовых методов лечения. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, ключевыми направлениями работы станут разработка персонифицированной вакцины от рака и создание инновационных препаратов для лечения офтальмологических заболеваний. Проект по развитию мРНК-технологий уже интегрирован в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Ректор БГМУ минздрава России, академик РАН Валентин Павлов назвал решение правительства большой победой для университетского сообщества и региона.

«Прежде всего, это разработка современных методов персонифицированной терапии для самых тяжелых онкологических больных. Это создание персонифицированной вакцины, которая мобилизует собственные иммунные клетки организма и позволяет им атаковать раковые клетки. Второй большой раздел работы — офтальмологическое направление, создание персонифицированных препаратов, которые позволят вернуть зрение большому количеству пациентов пожилого возраста», — поделился Валентин Павлов.

Важным дополнением стало получение университетом разрешения на применение индивидуальных биотехнологических препаратов непосредственно на базе Клиники БГМУ. Это позволит оперативно внедрять разработки в практику.

Профессор БГМУ, сотрудник НТУ «Сириус» и Института цитологии РАН Олег Демидов пояснил, что работа будет вестись по двум трекам. Первый — участие в консорциуме по созданию вакцин для лечения меланомы. Второй — собственный научный трек, нацеленный на полный цикл производства препаратов для терапии онкоурологических заболеваний.

«Новости радостные. Во-первых, это признание достижений развития университета в подготовке кадров, развитии инфраструктуры, которая разумно выстроена и не отрывается от клинической базы, — отметил Олег Демидов. — Программа «Приоритет-2030» обеспечила нас оборудованием, финансированием для закупки дорогостоящих расходных материалов. Университет имеет необходимые компетенции и специалистов в области химии, биотехнологии, генетики и иммунологии, а также по Big Data».

Ключевой площадкой для научных изысканий станет строящийся Институт трансляционной медицины. Однако, по словам ученого, работа будет вестись в тесной связке со всеми лабораториями вуза, в том числе расположенными в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ.

Особый акцент профессор сделал на роли молодых специалистов: «У студентов БГМУ сегодня есть возможность работать в оснащенных на современном уровне лабораториях. И это очень важно, потому что для дальнейшего развития нам будут нужны высококлассные специалисты, с глубоким фундаментальным пониманием иммунологических механизмов, генетики».

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов, а к 2036 году их количество увеличится до 40. Работу по данному направлению ведет правительство РФ и минобрнауки России при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является пилотным регионом проекта: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

