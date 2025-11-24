Уфимский университет представил фронтирные проекты в рамках «Приоритета-2030»

Уфимский университет науки и технологий, резидент межвузовского студенческого кампуса, представил стратегические технологические проекты (СТП), которые вуз реализует в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Проекты направлены на достижение национального технологического лидерства в критических для экономики областях: электротранспорте, авиационном двигателестроении и контроле добычи недр.

«Задачи по достижению национального технологического лидерства требуют решения новых актуальных вызовов. Наша цель — сохранить и приумножить результаты стратегических проектов, над которыми университет работает с 2021 года, успешно трансформировать их в браунфилды, отвечающие запросам современности», — отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Три стратегических проекта УУНиТ:

1. «Электрические машины для транспортного и авиационного электродвижения»

Проект нацелен на создание критических технологий для лидерства России в области электродвижения и организацию мелкосерийного производства. Разработки ведутся на мощной базе кафедры «Электромеханика», которая включает Центр сервоприводов (6 000 кв. м), два студенческих КБ и авторитетные научные школы.

Как пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой Михаил Охотников, модель кооперации объединяет 10 научных и 18 индустриальных партнеров, включая лидеров отрасли: АО «ОДК», ПАО «КАМАЗ», АО «УЗГА» и другие. Это позволяет университету обеспечивать полный жизненный цикл изделий — от разработки до серийного производства.

«Разрабатываемые командой стартер-генераторы соответствуют уровню изделий Rolls-Royce и будут являться агрегатами двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, ДВС автомобилей КАМАЗ и перспективных БПЛА», — сообщил Охотников.

В ближайшее время на рынок будет выведен уникальный привод насоса (с АО «УЗГА») и электропривод (с АО «ОДК»). На 2027-2028 годы запланирован запуск в производство стартер-генераторов СГ-ИЖ и СГМ-48.

2. «Средства производства и технологии для авиационного двигателестроения»

Этот СТП решает задачи повышения производительности в авиапроме, где специальные методы обработки занимают до 30% трудоемкости. Проект закрывает четыре критические технологии из 14, заявленных Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

«Проблема повышения производительности труда решается путем внедрения новых технологий и высокопроизводительных средств производства», — подчеркнул руководитель проекта, директор Института технологий и материалов УУНиТ Юлдаш Хусаинов.

Результатами работы становятся оригинальные станки для сухого и электролитно-плазменного полирования, а также новые национальные стандарты, которые вуз разрабатывает в рамках возглавляемого технического комитета ТК 070 «Станки». В 2026 году будет представлен программно-аппаратный комплекс для контроля сварки трением, который на 30% точнее и на 20% бюджетнее аналогов.

3. «Разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования для контроля добычи, транспортировки углеводородов и экологии недр»

Проект направлен на создание отечественного оборудования для контроля добычи углеводородов и экологического мониторинга. Его портфель включает аппаратно-программный комплекс оптического мониторинга (аналог Schlumberger), малоэмиссионные камеры сгорания (аналог General Electric) и уникальную технологию индукционного воздействия для очистки скважин.

«Результаты научно-исследовательских работ будут реализованы в виде новых сенсорных систем и технологий для контроля состояния скважин и месторождений. Эти направления востребованы “Роснефтью”, “Газпром нефтью” и “Газпромом”», — сообщил руководитель проекта, заведующий кафедрой геофизики УУНиТ Рим Валиуллин.

Модель кооперации с 8 индустриальными партнерами, включая «Транснефть» и «Татнефть», предполагает апробацию технологий в реальных условиях на месторождениях.

Образовательная модель

Во всех трех проектах действует встроенная модель образования, ориентированная на практику. До 80% студентов электромеханических специальностей вовлечены в работу, а уровень трудоустройства выпускников у индустриальных партнеров достигает 70%. Студенты проходят стажировки на месторождениях и участвуют в испытаниях разработанного ПО, становясь впоследствии амбассадорами технологий УУНиТ.

Справка

В этом году защита программ университетов — участников «Приоритета-2030» завершается. Результаты работы Совета и списки получателей грантов огласит 24 ноября глава минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Напомним, что Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где создается современный межвузовский кампус. Первая очередь кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года в рамках федерального проекта по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: межвузовский кампус Уфы.