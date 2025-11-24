Сербский географ стал почётным профессором Акмуллинского университета в Уфе

В рамках открытия Национального педагогического форума в Уфе состоялась торжественная церемония избрания нового почетного профессора-резидента межвузовского кампуса на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Этого высокого звания удостоен директор Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии, доктор географии, ординарный профессор Белградского университета Миролюб Милинчич, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Мантию почетного профессора сербскому коллеге вручил ректор Акмуллинского университета, председатель Башкирского отделения РГО Салават Сагитов. Этот визит профессора Милинчича в Уфу стал первым, но, как отметил ректор, сотрудничество уже успешно развивается.

«Хотя наш гость в Уфе впервые, мы уже сотрудничаем некоторое время. В прошлом году наш молодой преподаватель Роман Халитов прошел стажировку в Сербии под руководством профессора Милинчича. В этот визит наш сербский друг не только участвует в форуме, но и прочитает лекции для наших студентов. Мы уверены, что нас ждет долгое и результативное сотрудничество», – подчеркнул Салават Сагитов.

На пленарном заседании форума Миролюб Милинчич представил подробный доклад о деятельности сербского Центра РГО. Он выразил надежды по поводу развития партнерства с башкирским вузом.

«Я очень рад, что приехал в Уфу и надеюсь, что наше сотрудничество будет многогранным. Центр РГО каждый год реализует стажировки для россиян. Планируем продолжать совместные проекты», – заявил Миролюб Милинчич.

Профессор также прокомментировал инициативы по развитию географии в России, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент России предложил объявить 2027 год Годом географии и построить музей географии. В Сербии такой музей уже есть. Приятно, что Россия уделяет географии такое большое внимание. "География – это все: от геологии до идеологии", – уверен ученый.

Он подробно рассказал о насыщенной деятельности сербского Центра РГО, который служит мостом между двумя странами.

«В Белграде сейчас проходят Дни Эрмитажа. Мы в ближайшие дни будем проводить Географический диктант по всей стране. Мы очень интенсивно работаем, расширяя идеи РГО и русской культуры в Сербии. В следующем году в Белграде будет проходить конференция Кубанского государственного университета – мы всегда открыты к сотрудничеству», – подчеркнул Милинчич.

Планы на будущее уже конкретны: весной следующего года в Белград ожидается приезд представителей Башкирского отделения РГО из Уфы для дальнейшей совместной работы.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране создается сеть современных кампусов. Башкортостан стал одним из пилотных регионов по реализации этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году в России должно появиться 25 таких кампусов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.