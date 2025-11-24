Новую «Красную книгу Башкортостана» представили в межвузовском кампусе Уфы

В Геномном центре межвузовского кампуса состоялась торжественная презентация нового издания «Красной книги Республики Башкортостан» (том 2 – животные), сообщили в пресс-службе кампуса. Знаковое событие объединило авторов и создателей книги – ученых и студентов Уфимского университета науки и технологий, чей вклад стал ключевым в подготовке издания.

Предыдущая редакция Красной книги была опубликована десять лет назад. За это время накопились новые данные, требующие систематизации. В новое издание вошли сведения о 140 редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных из примерно 700 обитающих в регионе. Среди них – 57 видов беспозвоночных, 6 видов рыб, 1 вид земноводных, 6 пресмыкающихся, 51 вид птиц и 19 видов млекопитающих.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра природопользования и экологии РБ Инна Антонова. Она отметила значительный вклад научного сообщества УУНиТ в подготовку издания.

«Сегодня здесь собрались студенты и ведущие научные сотрудники Уфимского университета науки и технологий, которые в числе других ученых-зоологов Республики Башкортостан формировали рукопись для нового издания Красной книги в рамках полевых исследований и работы с кадастрами животных за предшествующие 10 лет. У многих из вас есть уникальная возможность познакомиться с животным миром Башкортостана в рамках написания дипломных работ и внести свой вклад в сохранение биоразнообразия региона», – подчеркнула Инна Антонова.

В торжественной обстановке она вручила первые экземпляры нового научно-справочного издания проректору по научной работе УУНиТ Ильдусу Шарафуллину и генеральному директору «Фармстандарт-УфаВИТА» Наилю Низамутдинову как соорганизатору церемонии и индустриальному партнеру университета.

Ответственный редактор издания, кандидат биологических наук Винер Хабибуллин подробно рассказал о многолетней работе над книгой. Особую благодарность он выразил студентам Института природы и человека УУНиТ, которые проявили высокий уровень мастерства при создании иллюстративного материала для книги. В знак признания их заслуг молодые художники и научные сотрудники получили из рук редактора авторские экземпляры Красной книги и тематические сувениры от партнеров.

Мероприятие завершилось неформальным общением, в ходе которого все желающие могли получить автографы от авторов статей уникального издания.

Справка

«Красная книга Республики Башкортостан» издается с 1984 года. Новое, третье издание, представляет собой итоговую сводку, обобщающую актуальные сведения о фауне региона. В нее включены не только подробные описания редких и исчезающих видов, но и информация о местах их обитания и мерах по их сохранению.

Башкортостан является одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных университетских кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране будет создано 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество увеличится до 40. Работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса.