Молодые учёные из Башкирии получили деньги на улучшение жилищных условий и стажировку

Деньги предназначались для улучшения жилищных условий, покрытия части ипотеки и стажировок. Например, кандидат медицинских наук Тимур Ягудин получил два миллиона рублей на строительство дома. Он рассказал нашему корреспонденту, что для участия в программе необходимо было соответствовать определенным условиям: иметь стаж работы в университете, научные публикации, нуждаться в улучшении жилищных условий и проходить по возрасту (до 35 лет). Тимур по всем критериям подошел и положенные средства получил.

Тимур Альбертович (1992 года рождения) окончил БГМУ и ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» в Казанском медуниверситете. В 2018 году он выиграл конкурс на стажировку в Китае и три года работал в Харбинском медицинском университете по программе двойной аспирантуры. Там молодой человек занимался исследованиями в области лечения инфаркта миокарда в части его прогнозирования и определения новых биомаркеров.

В 2020 году Тимур Ягудин защитил диссертацию и получил международную ученую степень PhD. Затем вернулся на родину, а с 2021 года работает доцентом кафедры госпитальной хирургии БГМУ в Уфе и одновременно продолжает хирургическую практику.

Молодой ученый и хирург написал самостоятельно и в соавторстве 11 научных работ, а также получил диплом за лучшую научную разработку молодых хирургов по теме: «Предикторы инфаркта миокарда» (2020 год).

Фото: из архива Тимура Ягудина.