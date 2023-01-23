В Уфимском университете разработали прототип беспилотника для специальной разведки

Как отметил Вадим Петрович, БПЛА в данный момент проходит функциональные испытания, а после этого экспериментальный образец передадут военным для апробации. Если она удовлетворит целевую аудиторию, УУНиТ готов наладить серийный выпуск таких аппаратов.

Вадим Захаров поблагодарил премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова за содействие в приобретении вузом пустующего здания производственного объединения "Искра". Именно здесь планируется создать инфраструктуру, которая позволит производить "беспилотники" и другие изделия, разработанные учеными.

Руководитель Уфимского университета также отметил, что сегодня главная задача вуза - производить конечный продукт для машиностроительного, медицинского, образовательного и информационного рынков, работая с крупными заказчиками. Для этого планируется в следующем году войти в первую категорию получателей специальной части гранта программы "Приоритет 2030", которая позволит увеличить федеральное финансирование вуза в семь раз.

Фото: скриншот записи оперативного совещания.