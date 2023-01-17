Ученые из Уфы создали интерактивную модель для прогнозирования полярных сияний

Как рассказал "Молодежной газете" руководитель проекта Андрей Воробьев, работающий на факультете информатики и робототехники УУНиТ, задумка возникла еще в 2019 году, а первый прототип сервиса заработал в середине 2020 года.

- Работы продолжаются и сегодня, - отметил ученый. - Добавляется новый функционал, оптимизируется код, масштабируется архитектура. В проекте задействованы специалисты в области геофизики, солнечно-земной физики, математики, программисты, аналитики данных, тестировщики.

Кстати, кроме Андрея, Уфу в команде ученых представляет Гульнара Воробьева.

Новая система обрабатывает данные спутников, удаленных на полтора миллиона километров от Земли, рассчитывает излучение в Северном и Южном полушариях и определяет вероятность возникновения полярных сияний. А поскольку полярные сияния могут вызывать помехи в работе систем навигации, радиосвязи и автоматики, их прогнозирование позволит заранее скорректировать работу систем и избежать проблем.

Разработка российских ученых уникальна в своем роде: она позволяет узнать о природных явлениях для той или иной точки земной поверхности, в то время как зарубежные аналоги дают лишь общую картину.

Проект реализован при поддержке грантов Российского научного фонда и Проектного офиса развития Арктики. А в 2022 году он победил в конкурсе Esri среди веб-приложений.

Фото: "Молодежная газета".