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Ученые из Уфы создали интерактивную модель для прогнозирования полярных сияний

Разработка ученых Уфимского университета науки и технологий, Геофизического центра РАН и Института физики Земли РАН позволит корректировать работу технических систем, используемых в высоких широтах.

Ученые из Уфы создали интерактивную модель для прогнозирования полярных сияний
Ученые из Уфы создали интерактивную модель для прогнозирования полярных сияний

Как рассказал "Молодежной газете" руководитель проекта Андрей Воробьев, работающий на факультете информатики и робототехники УУНиТ, задумка возникла еще в 2019 году, а первый прототип сервиса заработал в середине 2020 года.

- Работы продолжаются и сегодня, - отметил ученый. - Добавляется новый функционал, оптимизируется код, масштабируется архитектура. В проекте задействованы специалисты в области геофизики, солнечно-земной физики, математики, программисты, аналитики данных, тестировщики.

Кстати, кроме Андрея, Уфу в команде ученых представляет Гульнара Воробьева.

Новая система обрабатывает данные спутников, удаленных на полтора миллиона километров от Земли, рассчитывает излучение в Северном и Южном полушариях и определяет вероятность возникновения полярных сияний. А поскольку полярные сияния могут вызывать помехи в работе систем навигации, радиосвязи и автоматики, их прогнозирование позволит заранее скорректировать работу систем и избежать проблем.

Разработка российских ученых уникальна в своем роде: она позволяет узнать о природных явлениях для той или иной точки земной поверхности, в то время как зарубежные аналоги дают лишь общую картину.

Проект реализован при поддержке грантов Российского научного фонда и Проектного офиса развития Арктики. А в 2022 году он победил в конкурсе Esri среди веб-приложений.

Фото: "Молодежная газета".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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