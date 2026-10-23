В Башкирии открыли еще четыре агрокласса в сельских школах

Как отметил руководитель региона, профессионалов для агропромышленного комплекса в республики начинают готовить со школьной скамьи. В специализированных профильных классах с аграрным уклоном ребята будут осваивать работу на 3D-принтерах, агророботах и даже учиться управлять беспилотниками.

Такие школьные классы открылись в селах Зирган, Кабаково, Уразово и Кушнаренково. Ранее аналогичные классы появились в Чишминском, Бураевском, Нуримановском, Буздякском районах. В скором времени агроинженерию будут преподавать и в селе Старый Курдым Татышлинского район, когда местная школа откроется после капремонта. Всего по республике в 42 муниципалитетах в 150 школах открылось 248 агротехклассов.

Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как подчеркнул Радий Хабиров, многие школы республики, учитывая требования времени и потребности нашей экономики, открывают агроклассы по собственной инициативе. В них изучают предметы, связанные с особенностями сельского хозяйства, а практику учащиеся проходят на ведущих аграрных предприятиях.

Напомним, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — госпрограмма, которая стартовала в 2025 году и рассчитана до 2030 года. Ее цель — повысить технологическую обеспеченность в сфере продовольственной безопасности, чтобы создать устойчивые условия для роста производства в агропромышленном комплексе (АПК). По сути, проект направлен на то, чтобы снизить зависимость от импорта в ключевых направлениях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Он помогает достичь национальной цели развития — «Технологическое лидерство».

Идея целенаправленно готовить кадры для агропромышленного комплекса (АПК) со школьной скамьи сейчас активно развивается в регионах России в рамках федеральных программ. И в Башкортостане делают на это большой упор. Масштабная работа стала возможной благодаря нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в который входит федеральный проект «Кадры в АПК». Цель этих программ — выстроить непрерывную цепочку: от школы к колледжу и аграрному вузу.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.