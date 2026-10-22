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#Нацпроекты
22 Октября , 11:23

В Башкирии скоро завершат ремонт моста через реку Тарша

Готовность моста через реку Тарша на дороге Малояз – Верхние Киги – Новобелокатай – Ункурда достиг 90 процентов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

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В Башкирии скоро завершат ремонт моста через реку ТаршаВ Башкирии скоро завершат ремонт моста через реку Тарша
В Башкирии скоро завершат ремонт моста через реку Тарша

В Белокатайском районе подходит к завершению ремонт моста в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: здесь отремонтировали пролетное строение, сопряжения моста с насыпью, заменили барьерные и перильные ограждения, выполнили укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части, окраску элементов конструкции.

Мостоотряду осталось смонтировать лестничные сходы, устройство водосброса по откосу насыпи, разборку объездной дороги.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова рассказала, что протяженность моста небольшая — 11 погонных метров. Однако для жителей Белокатайского и Кигинского районов — важный объект.

— В этих районах проживает более 33 тысяч человек, пояснила она. — По этому пути они добираются до административных центров — сел Верхние Киги и Новобелокатай. Ранее мост находился в аварийном состоянии, и передвигаться по нему было опасно.

Ремонт моста через реку Таршу завершат до конца 2026 года.

Всего же в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 1800 п. м. искусственных сооружений. Работы проводятся на мосту через реку Белую на дороге Дюртюли – Нефтекамск в Дюртюлинском районе, сооружении через реку Ай на дороге Кропачево – Месягутово – Ачит в Мечетлинском районе, переправе через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, мосту через реку Ходъяр на дороге Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы в Бакалинском районе, искусственном сооружении через реку Сикася на дороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Ишимбайском районе и других.

Напомним, комплексное развитие территорий — одно из ключевых направлений в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Начало реализации началось с первого января 2025 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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