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#Нацпроекты
21 Октября , 04:36

Александр Шельдяев наградил работников дорожного хозяйства Башкирии

И. о. премьер-министра правительства региона принял участие в торжествах, посвященных Дню работника дорожного хозяйства.

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Александр Шельдяев наградил работников дорожного хозяйства БашкирииАлександр Шельдяев наградил работников дорожного хозяйства Башкирии
Александр Шельдяев наградил работников дорожного хозяйства Башкирии

В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня работника дорожного хозяйства. Праздник отмечался накануне — в третье воскресенье октября. Как отмечают в пресс-службе правительства РБ, в текущем году дорожникам республики предстоит привести в нормативное состояние не менее 900 километров дорог и более 2000 погонных метров мостов. Особое внимание уделяется работам по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в его рамках планируется ввести в эксплуатацию 221 километр дорог.

Перед представителями отрасли выступил и. о. премьер-министра Александр Шельдяев.

— Протяженность дорожной сети Башкортостана превышает 52 тысячи километров: по этому показателю республика занимает второе место в России и первое в Приволжском федеральном округе, — сказал руководитель республиканского кабмина. — Сегодня в отрасли работает около 10 тысяч дорожников. Благодаря вашему труду ежегодно увеличивается протяженность дорожной сети, строятся новые объекты и повышается транспортная доступность и комфорт жителей республики.

В числе наиболее важных проектов, реализованных за последние годы, — Восточный выезд из Уфы протяженностью почти 13 километров, открытие движения по новому участку трассы М‑12 «Восток», реконструкция улиц Пугачева и Галле в Уфе, строительство двух мостов через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах, ремонт моста через реку Белую в Дюртюлинском районе. Важным этапом станет завершение расширения трассы Р‑240 на обходе города Стерлитамака.

— Поддержание такой масштабной сети требует постоянного внимания и слаженной работы, — добавил Шельдяев. — Благодаря профессионализму и ответственности дорожников мы последовательно решаем задачи по улучшению качества дорог и повышению безопасности движения. Сегодня важно не только строить новые объекты, но и сохранять уже созданную инфраструктуру, чтобы она служила людям долгие годы.

Торжественное мероприятие завершилось награждением тружеников дорожного хозяйства и праздничным концертом.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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