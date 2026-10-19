В Башкирии выросло производство продукции животноводства

По итогам пятилетней работы рост производства продукции животноводства в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона составил 109 процентов к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

К примеру, с 2021 по 2025 годы производство молока в организованном секторе выросло до 776,3 тыс. тонн (в 2020 году было 766,1 тыс. тонн). Такой результат обеспечен прежде всего индустриализацией отрасли: с 2018 года в республике реализовано и продолжает реализовываться 26 инвестиционных проектов по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов с общим объемом инвестиций 28,4 млрд рублей. Сегодня эти комплексы производят почти половину всего товарного молока в регионе.

Более высокую динамику демонстрирует мясное направление. Производство скота и птицы на убой в живом весе в товарном секторе за пять лет выросло на 21,9 процента — до 315,1 тыс. тонн (в 2020 году было 258,4 тыс. тонн). Рост обеспечен главным образом развитием свиноводства и птицеводства. Производство мяса птицы увеличилось со 116,2 до 137,8 тыс. тонн. В свиноводстве показатель вырос со 106,7 до 134,4 тыс. тонн.

— Молочное и мясное направления, скорее всего, еще долгие годы останутся драйвером развития регионального АПК, — считает вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Напомним, развитие животноводства в республике идет в русле задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его целью является повышение технологической обеспеченности для создания условий устойчивого роста производства. Основные показатели национального проекта к 2030 году: индекс производства продукции агропромышленного комплекса к уровню 2021 года — 125 процентов; индекс продуктивности сельскохозяйственных животных — 140 единиц; индекс урожайности сельскохозяйственных культур — 29 единиц; достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности — 66,7 процента.

Фото: пресс-служба МСХ РБ.