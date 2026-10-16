В Башкирии помогли пасечнику увеличить производство мёда

На эти средства индивидуальный предприниматель планирует расширить пасеку, закупить современное оборудование для переработки воска и фасовки меда, а также выйти на новые рынки сбыта.

Мурат Нугаманов имеет официальный статус социального предпринимателя. Основным видом его деятельности является пчеловодство. Пасека расположена в экологически чистом месте — лесном массиве у села Исянгулово. Есть и свой магазин.

Пасечник отметил, не впервые обращается за господдержкой — в 2023 году он уже оформлял займ на два миллиона рублей.

— Результаты работы с привлечением заемных средств говорят сами за себя: выросла материально-техническая база, увеличилось производство, появилась новая продукция и выросли объемы продаж, — поделился предприниматель.

Нынешняя поддержка оказана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Благодаря нацпроекту граждане могут получить финансовую поддержку для открытия и развития бизнеса. Башкирская микрокредитная компания гарантирует прозрачные и выгодные условия: быстрое оформление, низкие ставки и легальные сделки, — пояснила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В нем будет продолжена поддержка малого и среднего предпринимательства, которая реализовывалась в предыдущие годы. С учетом уже достигнутых количественных показателей этого сектора, а также с учетом новых вызовов, с которыми столкнется экономика в целом, в периоде до 2030 года акцент будет смещен с количественных показателей сектора МСП на качественные показатели.

Фото: пресс-служба правительства РБ.