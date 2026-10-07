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#Нацпроекты
7 Октября , 07:00

В Башкирии выдали более 250 кредитов по ИТ-ипотеке

За девять месяцев 2026 года в республике выдано 259 кредитов ИТ-специалистам по программе льготной ипотеки.

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В Башкирии выдали более 250 кредитов по ИТ-ипотекеВ Башкирии выдали более 250 кредитов по ИТ-ипотеке
В Башкирии выдали более 250 кредитов по ИТ-ипотеке

Данная мера поддержки для специалистов ИТ-сферы — одна из ключевых целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба правительства РБ. Она стартовала в 2022 года, и с момента запуска в регионе ИТ-специалистам было выдано около двух тысяч льготных займов на приобретения жилья.

— Программа льготного кредитования для ИТ-специалистов действует до конца 2030 года, — отметил министр цифрового развития и госуправления РБ Геннадий Разумикин. — Ипотека под шесть процентов остается одним из эффективных инструментов поддержки специалистов в сфере информационных технологий. С начала 2026 года объем выданных кредитов составил 1,8 миллиарда рублей, а с момента запуска программы — 13,8 миллиарда рублей.

Льготная программа позволяет сотрудникам ИТ-компаний, аккредитованных минцифры России и получающих налоговые льготы, взять кредит на жилье по сниженной ставке. ИТ-ипотеку можно совместить с кредитом по рыночной или другой льготной ставке — в этом случае общая сумма кредита может достигать 18 миллионов рублей. Чтобы работники могли воспользоваться льготой, организация должна быть аккредитована, получать налоговые льготы и раскрыть сведения, составляющие налоговую тайну.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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