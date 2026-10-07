В Башкирии до конца года отремонтируют 900 километров дорог и 2 километра мостов

Кабмин республики обсудил освоение средств на реализацию работ по содержанию, ремонту, капремонту, строительству и реконструкции автодорог общего пользования. Как отметил и.о. премьер-министра правительства региона Александр Шельдяев, по объему бюджетных ассигнований на 2026 год дорожный фонд республики занимает пятое место в России и второе место в Приволжье. При этом среди российских регионов Башкирия занимает второе место по протяженности дорог, которая превышает 50 тысяч километров.

«Территориальный заказ на текущий год утвержден в объеме более 44 миллиардов рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 7 млрд 240 млн рублей. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние к концу года планируется привести более 221 километра дорог и 1800 метров мостов», — рассказал Александр Шельдяев.

По словам спикера, в нынешнем году на региональных дорогах реализуются 211 объектов. Из них на 20 объектах, в том числе 18 мостах, ведется реконструкция и строительство. 191 объект, в том числе 13 мостов, приводят в нормативное состояние в рамках ремонтных работ.

Среди наиболее крупных объектов, расположенных на дорогах регионального значения были названы: реконструкция 8 км дороги Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск, а также двух мостов через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах; ремонт моста через реку Белую на автомобильной дороге Дюртюли–Нефтекамск, мостового сооружения через реку Ай на дороге Кропачево–Месягутово–Ачит.

На дорогах местного значения продолжается реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке. Завершаются работы по капитальному ремонту путепровода в восточной части Туймазов, моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе, подъезда к деревне Болотино в Аургазинском районе, продолжается реконструкция улицы Генерала Шаймуратова в Дюртюлях и других объектов.

Кроме того, продолжается обновление подъездных дорог к садовым товариществам. До конца года в планах привести в нормативное состояние 14 дорог в восьми муниципалитетах общей протяженностью 17,5 км. Они ведут к 55 СНТ, где расположено более 9 200 садовых участков.

Александр Шельдяев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями муниципальных образований обеспечить полное и своевременное освоение средств территориального заказа в 2026 году.

Напомним, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» — масштабная госпрограмма, которая направлена на комплексное развитие российских населенных пунктов, повышение доступности жилья и модернизацию дорожно-транспортной и коммунальной сетей. Основная цель: улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.