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#Нацпроекты
5 Октября , 09:35

Жители Башкирии могут проголосовать за скоростной интернет в своём селе

На Госуслугах запущено голосование за установку оборудования для мобильного интернета в малых населенных пунктах.

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Жители Башкирии могут проголосовать за скоростной интернет в своём селеЖители Башкирии могут проголосовать за скоростной интернет в своём селе
Жители Башкирии могут проголосовать за скоростной интернет в своём селе

На портале Госуслуг продолжается голосование по проведению высокоскоростного интернета в малые населенные пункты, сообщает пресс-служба правительства РБ. К настоящему моменту свой голос отдали уже более трех тысяч жителей республики. Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0.» (УЦН 2.0) реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».

— Проект действует с 2021 года, и жители Башкортостана традиционно демонстрируют высокую вовлеченность в голосование, — прокомментировал  прокомментировал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин. — УЦН 2.0 открывает для малых населенных пунктов принципиально новые возможности: доступ к государственным сервисам, удаленная работа и обучение, а также онлайн‑покупки на маркетплейсах.

Принять участие в голосовании может любой совершеннолетний житель Башкирии, постоянно проживающий в регионе. В проекте участвуют населённые пункты с численностью населения от ста до тысячи человек.

Голосование продлится до 8 ноября 2026 года. Отдать свой голос можно на портале Госуслуг или, отправив письмо в минцифры РФ (123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2).

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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