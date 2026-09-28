В Башкирии обсудили ход реализации нацпроектов

Региональный проектный офис правительства РБ проводит выездные проверки по реализации нацпроектов. В августе основное внимание уделили капремонту образовательных учреждений. По их результатам выявлено, что высокие риски в связи с низкими темпами работ фиксировались на отдельных объектах в Уфе и Хайбуллинском районе. В результате совместных мер минпросвещения и администраций муниципальных образований, все объекты удалось подготовить к началу учебного года.

На контроле остались еще два детских сада — в Агидели и в Кигинском районе. Здесь зафиксированы низкие темпы работ и позднее исполнение обязательств по благоустройству, сейчас готовность по объектам составляет порядка 90 процентов.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства РБ Александр Гагин также озвучил ключевые результаты реализации национальных проектов, достигнутые и планируемые к достижению в 2026 году. К примеру, завершен капремонт 34 школ, четырех детских садов в Уфе, Сибае, Ишимбае и селе Акъяр Хайбуллинского района, а также двух учреждения культуры в Салавате и селе Кинзябулатово Ишимбайского района.

Кроме этого, в рамках нацпроектов оснащены все 845 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, а также 14 учреждений культуры музыкальными инструментами. Созданы три модельные библиотеки (в Аургазинском, Аскинском и Белокатайском районах) и семь детских центров на базе действующих учреждений культуры (в Мишкинском, Ишимбайском и два в Уфимском районах, в городах Уфа, Октябрьский и Сибай).

До конца года предстоит завершить капремонт и модернизацию двух детских садов, двух библиотек в Уфе и Илишевском районе, благоустройство еще 103 общественных пространств. Завершается реализация отдельных этапов проектов — победителей Всероссийского конкурса в городах Белебей, Салават, Учалы, Октябрьский и Дюртюли, селах Верхнеяркеево, Кушнаренково, в поселке Чишмы.

Также на совещании озвучили планы по расселению еще 314 граждан из жилых помещений площадью 6,2 тыс. кв. м (на сегодня расселено из аварийного жилья 43 человека) и приобретению жилья для 810 граждан из 33 аварийных домов на территории 11 муниципальных образований.

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев отметил, что в текущем году в местных бюджетах на реализацию мероприятий национальных проектов предусмотрено 11,1 млрд рублей, в том числе порядка 9,5 млрд рублей — федеральные средства. Он поручил обеспечить освоение всех средств, предусмотренных в рамках реализации нацпроектов «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство».

Фото: пресс-служба правительства РБ.