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#Нацпроекты
24 Сентября , 09:26

Жителей Башкирии приглашают к участию в креативной премии «Создатели»

В республике открыт прием заявок на соискание главной региональной награды в сфере креативных индустрий — премии «Создатели».

Жителей Башкирии приглашают к участию в креативной премии «Создатели»Жителей Башкирии приглашают к участию в креативной премии «Создатели»
Жителей Башкирии приглашают к участию в креативной премии «Создатели»

Премия была учреждена в 2025 году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатором выступает министерство предпринимательства и туризма РБ.

Как отметил в соцсетях руководитель региона, идея премии «Создатели» появилась во время разработки мер поддержки креативной индустрии, ее цель — поощрение лучших представителей творческих профессий.

— Всегда говорю, что Башкортостан богат талантливыми людьми, которые прославляют нашу республику далеко за ее пределами, — написал Радий Хабиров. — Они создают интересные творческие и интеллектуальные продукты, наполняют их новыми смыслами и эмоциями. Кино, анимация, мода, гастрономия, информационные технологии и многие другие направления —  в каждом из них нам есть чем гордиться.

Глава Башкирии отметил, что в прошлом году на премию поступило более 400 заявок со всей страны, и выразил надежду, что в этот раз она станет не менее востребованной.

Как и в прошлом году, премия будет вручаться по десяти номинациям. Подать заявку нужно до 30 сентября, заполнив эту форму.

Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней.

Фото: официальный сайт премии.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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