В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ

В рамках проекта в сквере обустроена современная детская площадка и установлено уличное спортивное оборудование — теперь здесь созданы условия для активного отдыха детей и взрослых. Особый колорит территории придаёт граффити на стенах местного Дома культуры. В сквере высажено более десяти кустов гортензий и разнообразные многолетние цветы, благодаря которым пространство будет радовать жителей яркими красками с весны до поздней осени.

Общая стоимость проекта составила 11,8 миллиона рублей, в том числе 4,9 миллиона рублей выделено из федерального бюджета. Почти три миллиона рублей предоставил спонсор — АП имени Калинина, сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.