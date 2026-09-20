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20 Сентября , 18:49

В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ

В селе Николаевка Стерлитамакского района Республики Башкортостан состоялось торжественное открытие обновлённого сквера отдыха. Новое общественное пространство появилась в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая в республике реализуется министерством сельского хозяйства.

В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТВ Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ
В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ

В рамках проекта в сквере обустроена современная детская площадка и установлено уличное спортивное оборудование — теперь здесь созданы условия для активного отдыха детей и взрослых. Особый колорит территории придаёт граффити на стенах местного Дома культуры.  В сквере высажено более десяти кустов гортензий и разнообразные многолетние цветы, благодаря которым пространство будет радовать жителей яркими красками с весны до поздней осени.

Общая стоимость проекта составила 11,8 миллиона рублей, в том числе 4,9 миллиона рублей выделено из федерального бюджета. Почти три миллиона рублей предоставил спонсор — АП имени Калинина, сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.

В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ
В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ
В Стерлитамакском районе Башкирии открылся современный сквер по программе КРСТ
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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