В Башкирии выросло производство молока

К 16 сентября объем произведенного с начала 2026 года товарного молока в Башкирии вырос до 587 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это на 29,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2025 года. Увеличение производства сельхозпродукции соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Лидирует по валовому производству Чекмагушевский район. Здесь надоили 65,1 тысячи тонн молока. По приросту надоя лидирует Стерлитамакский район — плюс 19 тысяч тонн.

— Понимаем, что в лидерах те районы, где реализованы крупные инвестиционные проекты по молочному скотоводству, — отметил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Важно, что количество современных индустриальных молочных ферм за последние годы в республике заметно выросло, их у нас стало 26, что позволяет обеспечивать стабильный рост в производстве товарного молока в республике.

В семерку лучших молочных муниципалитетов также вошли Аургазинский, Илишевский, Дюртюлинский, Ермекеевский и Мелеузовский районы. В каждом из них с начала года получили от 31 до 65 тысяч тонн товарного молока и реализовали один или несколько инвестпроектов по молочному скотоводству.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.